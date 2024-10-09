Оля Полякова публично заявила о проблемах в отношениях с мужем-бизнесменом

Оля Полякова впервые публично призналась, что в ее семье несколько лет был кризисный период, однако несмотря на это ей с мужем удалось сохранить семью.

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Певица Оля Полякова призналась, что последние три года переживала кризис в браке с мужем-бизнесменом Вадимом Буряковским, с которым уже вместе более 20 лет. Подробностями личной жизни артистка поделилась в программе Маши Ефросининой "Экзамен".

В частности, артистка впервые публично заявила, что с 2022 года она с мужем имела определенные проблемы в семье, которые были обусловлены событиями в стране и личными кризисами.

"Я по эту секунду не ответила еще до конца на вопрос, что я хочу в будущем, но я абсолютно поняла, что этот человек для меня важен. Эти отношения для меня важны, что даже мысль, что может быть как-то по-другому вызывает у меня истерику. Я этого боюсь. Хотя я об этом думаю, я этого боюсь. У нас сложные отношения. Это родство. Это фундамент. Он как дуб, а я как лиана. Он меня поддерживает, если его спилить и выбросить, то надо, чтобы эта лиана вылезла на второе дерево", — сказала Оля Полякова.

Певица призналась, что в кризисные и тяжелые моменты все же именно муж является тем человеком, который всегда даст ей совет. Поэтому она идет в такие периоды именно к нему.

"Я советуюсь с ним, и он всегда дает лучшие советы в жизни. У него много крылатых выражений, в них много мудрости и юмора. Последнее было: "деньги не зарабатываются, а придумываются". О том, что думай как будто деньги есть, и они появятся", — призналась Полякова.

Заметим, что Оля Полякова замужем за Вадимом Буряковым 20 лет, до этого еще несколько лет пара находилась в отношениях. За этот период в семье родилось двое дочерей — Маша, которой сегодня 19 лет, и 13-летняя Алиса.

Напомним, ранее мы писали, что Оля Полякова прокомментировала "роман" с Владом Мицкевичем и рассказала, о чем сожалеет.

Кроме этого, Фокус писал, что Оля Полякова показалась с мужем в загородном доме.