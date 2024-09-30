"Убить волю им не удастся". Jerry Heil спела в центре Киева возле электротрансформатора, который уничтожили россияне

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Известная украинская певица Jerry Heil спела в центре Киева возле разрушенного россиянами электротрансформатора, чтобы привлечь внимание к постоянным обстрелам энергосистемы.

Она вживую исполнила свой хит "Мрія", который символизирует то, что у украинского народа всегда была и будет собственная воля и у врага не получится ее сломать.

"Для меня это символично: россияне пытаются разрушить украинское счастье, но каждый день наши энергетики и все украинцы ведут битву за свет. Мы не спим уже котрую ночь, и несокрушимых не сломить", — написала Jerry Heil в своем посте в instagram.

Своим перфомансом певица хочет обратить внимание украинцев на работу энергетиков, которые несмотря на постоянные обстрелы и атаки по энергосистеме продолжают обеспечивать людей светом.

Напомним, на Контрактовой площади в столице открыли инсталляцию "Битва за свет".

Это трансформатор, который сгорел после российского ракетного обстрела в марте 2024 года по одной из теплоэлектростанций ДТЭК.