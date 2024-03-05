Тейлор Свіфт виявилася родичкою легендарної поетеси

Співачка зазначає, що завдячує таланту до віршів своїй "прабабусі Емілі". Про неї вона згадала в одному з публічних виступів.

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34-річна американська співачка Тейлор Свіфт, відома своїми проникливими текстами, виявилася нащадком культової американської поетеси Емілі Дікінсон, повідомляє Today. Вона доводиться їй кузиною в шостому поколінні.

Дікінсон, яка померла 1886 року, прославилася своїм відходом від літературних умовностей і викликом суспільним нормам.

"Свіфт і Дікінсон походять від англійського іммігранта XVII століття (дев'ятого прадіда Свіфт і шостого прадіда Дікінсон, який був одним із перших поселенців у Віндзорі, штат Коннектикут. Предки Тейлор Свіфт залишалися в Коннектикуті протягом шести поколінь, поки її частина сім'ї зрештою не оселилася на північному заході Пенсільванії, де вони породичалися з членами сім'ї Свіфт", — пише видання з посиланням на дані генеалогічної мережі Ancestry.

Емілі Дікінсон Фото: Getty

Раніше Тейлор згадувала поетесу в подячній промові після отримання нагороди "Автор пісень-виконавець десятиліття" від Міжнародної асоціації авторів пісень у Нешвіллі 2022 року. За її словами, один із секретів її процесу написання пісень полягав у сортуванні текстів на три "безглузді" тематичні категорії — з лагідною назвою "Quill Lyrics", "Lyrics Fountain Pen" і "Litter Gel Pen Lyrics".

Заглибившись у групу Quill Lyrics, поп-зірка сказала, що вона нагадує "застарілі" слова і фрази.

"Якщо мої тексти звучать як лист, написаний прабабусею Емілі Дікінсон під час шиття мереживної фіранки, то це я пишу в жанрі Quill", — уїдливо зауважила вона.

Повертаючись до Емілі Дікінсон, зазначимо, що слава до неї прийшла тільки після її смерті. Розбираючи речі покійної, її родичі знайшли архів — багато зошитів і аркушів, де містилося близько 1800 віршів. Публікація всіх цих матеріалів, що почалася після її смерті, тривала близько ста років. За життя Емілі було опубліковано всього шість віршів (без авторства), які, втім, нікого не зацікавили. Усі вони пройшли сувору редактуру, і від їхнього первісного вигляду мало що залишилося.

Раніше Фокус писав, що PETA розкритикувала Тейлор Свіфт і її бойфренда Тревіса Келсі за відвідування зоопарку в Сіднеї.