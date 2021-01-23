У США помер телеведучий Ларрі Кінг (фото)

Легендарному телеведучому Larry King Live було 87 років. Днями його госпіталізували з коронавірусом.

У США у віці 87 років помер легендарний телеведучий Ларрі Кінг. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на його сторінці у Twitter.

Його компанія Ora Media оголосила у соцмережі про його смерть, написавши, що ведучий помер сьогодні, 23 січня, у медичному центрі Cedars-Sinai у Лос-Анджелесі. У повідомленні не вказана причина смерті телеведучого.

"З глибоким сумом Ora Media оголошує про смерть Ларрі Кінга — нашого співзасновника, ведучого та друга", — йдеться в повідомленні

Раніше повідомлялося, що Кінг був госпіталізований з коронавірусом.

У 2017 році телеведучий розповів про боротьбу з раком легенів. У квітні 2019 роки йому зробили ангіопластику, а в минулому році він переніс інсульт.

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Ларрі Кінг народився у Нью-Йорку в родині емігрантів з Австрії та Білорусі. Телеведучий прославився завдяки ток-шоу Larry King Live на телеканалі CNN, яке він вів з 1985 до 2010 року. У своїй програмі він інтервіював політиків, бізнесменів та інших знаменитостей.

У липні 2010 року Ларрі Кінг оголосив про добровільне закриття свого шоу. Останній випуск вийшов 16 грудня 2010 року, гостем програми став Арнольд Шварценеггер.

Сама програма потрапила до Книги рекордів Гіннеса як найтриваліше шоу з беззмінним ведучим.

Кінг отримав премію "Еммі", у нього є власна зірка на Алеї слави в Голлівуді.

У 2019 Ларрі Кінг подав на розлучення зі своєю сьомою дружиною Шон Саусвік після 22 років шлюбу.