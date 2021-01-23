В США умер телеведущий Ларри Кинг (фото)

Легендарному телеведущему Larry King Live было 87 лет. На днях его госпитализировали с коронавирусом.

В США в возрасте 87 лет умер легендарный телеведущий Ларри Кинг. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на его странице в Twitter.

Его компания Ora Media объявила в соцсети о его смерти, написав, что ведущий скончался сегодня, 23 января, в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. В сообщении не указана причина смерти телеведущего.

"С глубокой печалью Ora Media объявляет о смерти Ларри Кинга – нашего сооснователя, ведущего и друга", – говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что Кинг был госпитализирован с коронавирусом.

В 2017 году телеведущий рассказал о борьбе с раком легких. В апреле 2019 года ему сделали ангиопластику, а в прошлом году он перенес инсульт.

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Ларри Кинг родился в Нью-Йорке в семье эмигрантов из Австрии и Беларуси. Телеведущий прославился благодаря ток-шоу Larry King Live на телеканале CNN, которое он вел с 1985 по 2010 год. В своей программе он интервьюировал политиков, бизнесменов и других знаменитостей.

В июле 2010 года Ларри Кинг объявил о добровольном закрытии своего шоу. Последний выпуск вышел 16 декабря 2010 года, гостем программы стал Арнольд Шварценеггер.

Сама передача попала в Книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное шоу с бесменным ведущим.

Кинг получил премию "Эмми", у него есть собственная звезда на Аллее славы в Голливуде.

В 2019 году Ларри Кинг подал на развод со своей седьмой женой Шон Саусвик после 22 лет брака.