Заступник голови оборонного комітету Ради Федерації РФ Володимир Чижов стверджує, що за 12 годин перемовин делегації начебто узгодили спільну заяву, але врешті не ухвалили її.

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Спільну заяву за підсумками переговорів у Саудівській Аравії 24 березня США і РФ не ухвалили спільну заяву через позицію України, заявив заступник голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Росії Володимир Чижов. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Россия 24", передає 25 березня російське пропагандистське медіа "Главный региональный".

Зазначається, що Чижов назвав зустріч американської та російської делегацій в Ер-Ріяді "ланкою в ланцюзі" контактів між США та РФ, які розпочалися з телефонної розмови президента Росії Володимира Путіна та президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

"Вони сиділи 12 годин і начебто узгодили спільну заяву, яку, однак, не було ухвалено через позицію України, це теж дуже характерно і симптоматично", — заявив російський сенатор.

Офіційних повідомлень щодо результатів переговорів від американської та української сторони на момент публікації матеріалу не було.

Переговори у Саудівській Аравії: деталі зустрічі США і РФ

Зустріч США і РФ у Саудівській Аравії відбулася 24 березня в закритому форматі, журналістів попросили залишити залу. Американські ЗМІ писали, що сторони планують обговорити "лінію контролю" між двома країнами та "заходи зі зміцнення довіри", серед яких повернення викрадених Росією українських дітей. У Білому домі заявляли, що хочуть узгодити досягнення припинення вогню у Чорному морі для забезпечення вільного судноплавства.

Інформаційне агентство Reuters 25 березня з посиланням на джерела в адміністрації президента Трампа писало, що у Білому домі анонсували позитивне рішення за підсумками переговорів із росіянами в Ер-Ріяді.