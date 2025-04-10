Шведські "Starlink" вироблятимуть в Україні: чи замінять вони інтернет Ілона Маска

Українська компанія STETMAN уклала угоду зі шведською компанією Requtech про ліцензійне серійне виробництво передових супутникових терміналів, які розглядаються як альтернатива Starlink.

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Про угоду розповів керівник STETMAN Дмитро Стеценко порталу dev.ua. Він пояснив, що його компанія розробляє, виробляє, переобладнує, ремонтує, постачає, підключає та обслуговує супутникові системи військового призначення STARMOD, UASAT, а також системи Starlink, Intellian, Kymeta і Resa.

"Уже сьогодні у нас є робоча альтернатива Starlink у сегменті LEO-супутників — OneWeb, а також додаткові варіанти в GEO-супутниках — Intelsat і UASAT", — сказав Дмитро Стеценко.

Угода з Requtech передбачає, що шведська сторона передає українській компанії технічну документацію і право самостійно виробляти супутниковий термінал на базі їхньої розробки Resa.

Супутниковий термінал STARMOD Фото: Дмитро Стеценко/Facebook

Цей термінал за функціоналом подібний до Starlink, але має меншу швидкість — 5/50 Mbps проти 20/200 Mbps. Це пов'язано з тим, що OneWeb має в 10 разів менше супутників, ніж Starlink.

"Ми адаптуємо його під наші потреби, додаючи власний дизайн, захист і компоненти, які вже успішно застосовуємо в STARMOD для Starlink і постачаємо Силам безпеки та оборони України за останні 2,5 роки", — додає Дмитро Стеценко.

Очільник STETMAN зазначив, що за оптимістичним сценарієм компанія зможе запустити виробництво потужністю від 2000 до 10000 терміналів на місяць уже за півроку. Однак не йдеться про повну заміну Starlink, особливо враховуючи, що наразі альтернативи коштують дорожче за зв'язок Ілона Маска.

"Я вважаю, що відмова від Starlink нам не потрібна. Краще мати резервні системи і забезпечити джерела фінансування для використання обох мереж", — сказав Дмитро Стеценко.

Нагадаємо, франко-британський оператор супутникового зв'язку Eutelsat визнав, що не готовий конкурувати зі Starlink в Україні.

Також повідомлялося, що компанія Amazon скасувала запуск інтернет-супутників Project Kuiper, який мав відбутися 9 квітня.