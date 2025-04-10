Шведские "Starlink" будут производить в Украине: заменят ли они интернет Илона Маска

Украинская компания STETMAN заключила соглашение со шведской компанией Requtech о лицензионном серийном производстве передовых спутниковых терминалов, которые рассматриваются как альтернатива Starlink.

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О соглашении рассказал руководитель STETMAN Дмитрий Стеценко порталу dev.ua. Он объяснил, что его компания разрабатывает, производит, переоборудовает, ремонтирует, снабжает, подключает и обслуживает спутниковые системы военного назначения STARMOD, UASAT, а также системы Starlink, Intellian, Kymeta и Resa.

"Уже сегодня у нас есть рабочая альтернатива Starlink в сегменте LEO-спутников — OneWeb, а также дополнительные варианты в GEO-спутниках — Intelsat и UASAT", — сказал Дмитрий Стеценко.

Соглашение с Requtech предусматривает, что шведская сторона передает украинской компании техническую документацию и право самостоятельно производить спутниковый терминал на базе их разработки Resa.

Спутниковый терминал STARMOD Фото: Дмитрий Стеценко/Facebook

Этот терминал по функционалу подобен Starlink, но имеет меньшую скорость — 5/50 Mbps против 20/200 Mbps. Это связано с тем, что OneWeb имеет в 10 раз меньше спутников, чем Starlink.

"Мы адаптируем его под наши потребности, добавляя собственный дизайн, защиту и компоненты, которые уже успешно применяем в STARMOD для Starlink и поставляем Силам безопасности и обороны Украины за последние 2,5 года", — добавляет Дмитрий Стеценко.

Глава STETMAN отметил, что по оптимистическому сценарию компания сможет запустить производство мощностью от 2000 до 10000 терминалов в месяц уже через полгода. Однако речь не идет о полной замене Starlink, особенно учитывая, что сейчас альтернативы стоят дороже связи Илона Маска.

"Я считаю, что отказ от Starlink нам не нужен. Лучше иметь резервные системы и обеспечить источники финансирования для использования обеих сетей", – сказал Дмитрий Стеценко.

Напомним, франко-британский оператор спутниковой связи Eutelsat признал не готов конкурировать со Starlink в Украине.

Также сообщалось, что компания Amazon отменила запуск интернет-спутников Project Kuiper, который должен был состояться 9 апреля.