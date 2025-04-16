Перемирʼя в обмін Boeing : Москва хоче купити американські літаки, — Bloomberg

Росія звернулася до США із проханням дозволити їй купувати літаки Boeing за кошти заморожених державних активів після припинення вогню в Україні. Росіяни розуміють, що без перемирʼя кошти не будуть розморожені.

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Про це повідомляє Вloomberg з посиланням на власні джерела у Москві.

Джерела пояснили, що хоча цей запит не є умовою згоди на перемир'я, "Росія розуміє, що заморожені кошти не можуть бути використані для купівлі літаків без припинення вогню". Водночас, зазначається, угода про купівлю літаків може стати частиною послаблення санкцій у разі припинення бойових дій.

Проте, за даними Bloomberg, представники США заявляють, що будь-які економічні зобов'язання можуть бути обговорені лише після припинення вогню.

"США не обговорюватимуть жодних економічних зобов’язань, поки не буде досягнуто перемир’я", – сказав представник Ради нацбезпеки Браян Х’юз у відповідь на прохання видання про коментар.

У результаті війни, США та їх союзники заморозили близько 280 млрд доларів резервів російського Центробанку, окрім того заблокували доступ до американських та європейських ринків для російських авіакомпаній.

Від початку вторгнення Росії в Україну, авіація країни зіткнулася з серйозними проблемами, зокрема, через відсутність доступу до іноземних літаків і комплектуючих.

Російським авіакомпаніям заборонили перебувати у повітряному просторі США та ЄС, а також купувати літаки Boeing та Airbus SE, запчастини та технічне обслуговування.

У відповідь росіяни конфіскували 400 іноземних літаків, які були надані в оренду її авіакомпаніям. Також Росія виділила 3,7 млрд доларів на придбання літаків у міжнародних лізингових компаній для врегулювання претензій власників.

Станом на початок 2024 року російські авіакомпанії володіли 165 літаками Boeing та Airbus, що становить близько 40% від всього авіапарку РФ.

Раніше Росія також звернулася до США з проханням зняти санкції з авіакомпанії "Аерофлот", яка зазнала серйозних труднощів через відсутність нових літаків та запчастин. Однак без міжнародного співробітництва та зняття санкцій перспектива відновлення регулярних авіаперельотів між Росією та іншими країнами виглядає малоймовірною в найближчому майбутньому.

Нагадаємо, що у Росії понад половина авіалайнерів A320/А321neo — 34 із 66 — наразі не придатні до експлуатації через технічні несправності двигунів і санкційні обмеження, які унеможливлюють їхній ремонт або заміну.

Також, Фокус писав про те, чому у РФ почала деградувати цивільна авіація — серед основних причин санкції західних країн, відсутність належної сертифікації, постачання запчастин і компонентів для обслуговування авіасуден.