У шлунку 11-річного хлопчика знайшли золотий злиток: як це можливо (фото)

В китайському місті Сучжоу медики провели унікальну операцію з видалення золотого злитка зі шлунку дитини, яка випадково проковтнула його під час гри.

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Детальніше про цей випадок пише MS News.

Батьки привезли сина до лікарні після того, як він почав скаржитися на здуття живота. Проведене рентгенологічне обстеження виявило твердий сторонній предмет невідомого походження в його травному тракті.

Як виявилось, хлопчик з цікавості поклав до рота і проковтнув 100-грамовий золотий злиток, що зберігався в домі його родини та оцінюється приблизно у 8 тисяч фунтів стерлінгів.

Подробиці інциденту

"Дитина відчувала легке здуття живота, але не скаржилася на сильний біль чи значний дискомфорт. Спочатку ми сподівалися, що злиток вийде природним шляхом, тому призначили пацієнту проносні препарати", — розповіли лікарі дитячої клініки при Університеті Сучжоу.

Лікарі зробили рентген Фото: Jimu News

Однак через ризик кишкової непрохідності маленького пацієнта госпіталізували до відділення загальної хірургії для ретельного спостереження.

Терапія не дала бажаних результатів, тож через два дні після госпіталізації медична команда вдалась до хірургічного втручання. Повторний рентген підтвердив, що положення злитка залишалося незмінним. Це викликало побоювання щодо можливої перфорації травного тракту.

Довелось робити операцію

"Ми вирішили провести інвазивну ендоскопічну процедуру для вилучення золотого злитка з травного тракту. Операція тривала всього 30 хвилин і пройшла без ускладнень. Нам вдалося повністю вилучити злиток", — розповіли хірурги.

На щастя, операція минула без ускладнень Фото: Jimu News

Наступного дня після операції пацієнт зміг нормально харчуватися, його виписали додому.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про австралійця Люка Філліпса, який займається пошуками скарбів. Чоловік натрапив на злиток золота розміром з кулак, схований під гнилою колодою у штаті Вікторія. Орієнтовна вартість цінної знахідки становить 66 тисяч доларів США, що еквівалентно приблизно 2,7 мільйона гривень.