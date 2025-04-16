В желудке 11-летнего мальчика нашли золотой слиток: как это возможно (фото)

В китайском городе Сучжоу медики провели уникальную операцию по удалению золотого слитка из желудка ребенка, который случайно проглотил его во время игры.

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Подробнее об этом случае пишет MS News.

Родители привезли сына в больницу после того, как он начал жаловаться на вздутие живота. Проведенное рентгенологическое обследование выявило твердый инородный предмет неизвестного происхождения в его пищеварительном тракте.

Как оказалось, мальчик из любопытства положил в рот и проглотил 100-граммовый золотой слиток, который хранился в доме его семьи и оценивается примерно в 8 тысяч фунтов стерлингов.

Подробности инцидента

"Ребенок чувствовал легкое вздутие живота, но не жаловался на сильную боль или значительный дискомфорт. Сначала мы надеялись, что слиток выйдет естественным путем, поэтому назначили пациенту слабительные препараты", — рассказали врачи детской клиники при Университете Сучжоу.

Врачи сделали рентген Фото: Jimu News

Однако из-за риска кишечной непроходимости маленького пациента госпитализировали в отделение общей хирургии для тщательного наблюдения.

Терапия не дала желаемых результатов, поэтому через два дня после госпитализации медицинская команда прибегла к хирургическому вмешательству. Повторный рентген подтвердил, что положение слитка оставалось неизменным. Это вызвало опасения относительно возможной перфорации пищеварительного тракта.

Пришлось делать операцию

"Мы решили провести инвазивную эндоскопическую процедуру для извлечения золотого слитка из пищеварительного тракта. Операция длилась всего 30 минут и прошла без осложнений. Нам удалось полностью изъять слиток", — рассказали хирурги.

К счастью, операция прошла без осложнений Фото: Jimu News

На следующий день после операции пациент смог нормально питаться, его выписали домой.

Напомним, ранее Фокус писал об австралийце Люке Филлипсе, который занимается поисками сокровищ. Мужчина наткнулся на слиток золота размером с кулак, спрятанный под гнилым бревном в штате Виктория. Ориентировочная стоимость ценной находки составляет 66 тысяч долларов США, что эквивалентно примерно 2,7 миллиона гривен.