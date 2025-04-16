Підвищення ставок в торговій війні: Китай обмежує експорт рідкоземельних металів

Рідкоземельні метали стають все важливішими у глобальній торгівлі - від них залежать індустрії починаючи від винищувачів і закінчуючи смартфонами і ядерними реакторами. Саме тому Китай додав до списку експортного контролю сім критичних рідкоземельних металів.

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Про це пише видання Bloomberg.

Оскільки геополітична ситуація і торгові конфлікти загострюються, Китай намагається зміцнити свою позицію як лідер у видобутку та переробці рідкоземельних металів. Таким чином КНР хоче перетворити їх на стратегічний інструмент впливу на своїх опонентів.

"Ці елементи мають безпосередній вплив на розвиток важливих технологій та виробництв на інших великих ринках. Це посилює позиції Китаю на переговорах", — зазначив Девід Мерріман, директор з досліджень Project Blue.

Приміром, Тербій широко використовується у лампах розжарювання і для покращення якості екранів смартфонів. Саме цей метал надає магнітам стійкість до перепадів температур. Китай експортує 85% Тербію, зокрема до Японії, Південної Кореї та США.

Ітрій необхідний для лікування раку і виготовлення медичних лазерів. Він підвищує міцність сплавів і є ідеальним для надпровідників. 93% ітрію США імпортують з Китаю.

Диспрозій використовується для виготовлення магнітів у вітряних турбінах і електромобілях. Китай контролює більшу частину постачання цього металу, поставляючи більше половини диспрозію до Японії.

Гадоліній застосовують у контрастних речовинах для МРТ і для підвищення стійкості до високих температур і окислення у магнітах. Також він необхідний для активної зони ядерних реакторів.

Лютецій — ідеальний хімічний каталізатор у нафтопереробці, більшість цього металу США закуповують у Китаї.

Самарій використовується у супермагнітах і турбінах, а також має важливе значення для оборонної промисловості.

Скандій застосовується у виробництві компонентів для винищувачів, а також має радіоактивні властивості, які роблять його важливим для нафтопереробки.

У відповідь на політику Дональда Трампа, який ввів найбільші мита на китайські товари, Китай запровадив свої обмеження на рідкоземельні метали. Це створює серйозну загрозу для глобальних постачань ключових матеріалів для високотехнологічної промисловості.

За даними агентства Reuters, Китай активно збирає союзників, зокрема в Японії та Південній Кореї, щоб протистояти торговій війні з США.

Нагадаємо, що Китай зупинив експорт рідкоземельних металів і пов’язаних з ними матеріалів, які відіграють ключову роль в оборонному, енергетичному та автомобільному секторах. Це рішення стало відповіддю Пекіна на підвищення тарифів на китайські товари, ініційоване президентом США Дональдом Трампом.

Також, у відповідь на запроваджені Дональдом Трампом мита, китайська влада заборонила місцевим авіакомпаніям укладати будь-які угоди з американським авіагігантом Boeing. Під заборону потрапили як закупівля літаків, так і постачання запчастин.