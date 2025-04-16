Повышение ставок в торговой войне: Китай ограничивает экспорт редкоземельных металлов

Редкоземельные металлы становятся все более важными в глобальной торговле — от них зависят индустрии начиная от истребителей и заканчивая смартфонами и ядерными реакторами. Именно поэтому Китай добавил в список экспортного контроля семь критических редкоземельных металлов.

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Об этом пишет издание Bloomberg.

Поскольку геополитическая ситуация и торговые конфликты обостряются, Китай пытается укрепить свою позицию как лидер в добыче и переработке редкоземельных металлов. Таким образом КНР хочет превратить их в стратегический инструмент влияния на своих оппонентов.

"Эти элементы имеют непосредственное влияние на развитие важных технологий и производств на других крупных рынках. Это усиливает позиции Китая на переговорах", — отметил Дэвид Мерриман, директор по исследованиям Project Blue.

К примеру, Тербий широко используется в лампах накаливания и для улучшения качества экранов смартфонов. Именно этот металл придает магнитам устойчивость к перепадам температур. Китай экспортирует 85% Тербия, в частности в Японию, Южную Корею и США.

Итрий необходим для лечения рака и изготовления медицинских лазеров. Он повышает прочность сплавов и является идеальным для сверхпроводников. 93% иттрия США импортируют из Китая.

Диспрозий используется для изготовления магнитов в ветряных турбинах и электромобилях. Китай контролирует большую часть поставок этого металла, поставляя более половины диспрозия в Японию.

Гадолиний применяют в контрастных веществах для МРТ и для повышения устойчивости к высоким температурам и окислению в магнитах. Также он необходим для активной зоны ядерных реакторов.

Лютеций - идеальный химический катализатор в нефтепереработке, большинство этого металла США закупают в Китае.

Самарий используется в супермагнитах и турбинах, а также имеет важное значение для оборонной промышленности.

Скандий применяется в производстве компонентов для истребителей, а также обладает радиоактивными свойствами, которые делают его важным для нефтепереработки.

В ответ на политику Дональда Трампа, который ввел самые большие пошлины на китайские товары, Китай ввел свои ограничения на редкоземельные металлы. Это создает серьезную угрозу для глобальных поставок ключевых материалов для высокотехнологичной промышленности.

По данным агентства Reuters, Китай активно собирает союзников, в частности в Японии и Южной Корее, чтобы противостоять торговой войне с США.

Напомним, что Китай остановил экспорт редкоземельных металлов и связанных с ними материалов, которые играют ключевую роль в оборонном, энергетическом и автомобильном секторах. Это решение стало ответом Пекина на повышение тарифов на китайские товары, инициированное президентом США Дональдом Трампом.

Также, в ответ на введенные Дональдом Трампом пошлины, китайские власти запретили местным авиакомпаниям заключать любые сделки с американским авиагигантом Boeing. Под запрет попали как закупка самолетов, так и поставки запчастей.