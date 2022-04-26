Китай не заинтересован в начале третьей мировой войны, – представитель МИД КНР

Европа, по словам представителя МИД Китая, оказалась в водовороте геополитических конфликтов. Но мир не должен в будущем втягиваться в большое противостояние.

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Китай не заинтересован в развязывании третьей мировой войны и поддерживает мирное урегулирование ситуации в Украине. Такое заявление сделал представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

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"Никто не хочет начала третьей мировой войны. Надеемся, что все заинтересованные стороны сохранят спокойствие и сдержанность и добьются урегулирования разногласий, чтобы Европа и мир не платили большую цену", – сказал китайский чиновник.

По словам представителя МИД Китая, сегодня важно, чтобы все воюющие стороны стремились к диалогу и переговорам.

[ + – ] Пекин считает, что другие страны должны принимать беженцев из Украины

"Следует задуматься, почему Европа попала в водоворот геополитических конфликтов через 30 лет после окончания холодной войны. Нужно выстроить сбалансированную и эффективную архитектуру безопасности ЕС и укрепить системы управления глобальной безопасности", – подытожил он.

Пекин играет роль "миротворца"

Власти КНР страраются создать образ ответственной и миролюбивой страны, на которую мир может рассчитывать в кризисной ситуации, пишет обозреватель японского вещателя Nippon Кавасима Шин.

По мнению автора, китайский лидер Си Цзиньпин вряд ли станет посредником в завершении полномасштабной войны между Украиной и Россией. Китай неоднократно призывал к прекращению насилия и предоставлял пострадавшим гуманитарную помощь.

[ + – ] Си Цзиньпин может не стать посредником между Украиной и РФ Фото: Getty Images

Пекин давит на Венгрию и другие близлежащие страны, чтобы они принимали беженцев. Как отметил Шин, основным мотивом этого является защита китайских граждан в Украине, которые столкнулись с многочисленными трудностями после полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, что США недавно увидели признаки оказания поддержки вооруженным силам РФ от народно-освободительной армии Китая. Помощь идет по некоторым прямым и непрямым каналам.

Президент США Джо Байден 19 марта предупредил Китай о последствиях, если он будет помогать России.