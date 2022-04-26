Китай не зацікавлений у початку третьої світової війни, — представник МЗС КНР
Європа, за словами представника МЗС Китаю, опинилася у вирі геополітичних конфліктів. Але світ не повинен у майбутньому втягуватися у велике протистояння.
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Китай не зацікавлений у розв'язанні третьої світової війни та підтримує мирне врегулювання ситуації в Україні. Таку заяву зробив представник МЗС Китаю Ван Веньбінь.
"Ніхто не хоче початку третьої світової війни. Сподіваємось, що всі зацікавлені сторони збережуть спокій і стриманість і доб'ються врегулювання розбіжностей, щоб Європа та світ не платили велику ціну", — сказав китайський чиновник.
За словами представника МЗС Китаю, сьогодні важливо, щоб усі сторони, які воюють, прагнули діалогу та переговорів.
"Слід замислитися, чому Європа потрапила у вир геополітичних конфліктів через 30 років після закінчення холодної війни. Потрібно вибудувати збалансовану й ефективну архітектуру безпеки ЄС і зміцнити системи управління глобальної безпеки", — підсумував він.
Пекін грає роль "миротворця"
Влада КНР намагається створити образ відповідальної та миролюбної країни, на яку світ може розраховувати в кризовій ситуації, пише оглядач японського мовника NipponКавасіма Шин.
На думку автора, китайський лідер Сі Цзіньпін навряд чи стане посередником у завершенні повномасштабної війни між Україною та Росією. Китай неодноразово закликав до припинення насильства та надавав постраждалим гуманітарну допомогу.
Пекін тисне на Угорщину й інші прилеглі країни, щоб вони приймали біженців. Як зазначив Шин, основним мотивом цього є захист китайських громадян в Україні, які зіткнулися з численними труднощами після повномасштабного вторгнення РФ.
Нагадаємо, що США нещодавно побачили ознаки надання підтримки збройним силам РФ від народно-визвольної армії Китаю. Допомога йде деякими прямими та непрямими каналами.
Президент США Джо Байден 19 березня попередив Китай про наслідки, якщо той допомагатиме Росії.