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Китай не зацікавлений у початку третьої світової війни, — представник МЗС КНР

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мзс Китаю, представник Китаю, Ван Веньбінь
Фото: China-Pelosi | Китай закликає всі сторони, які воюють, до діалогу та переговорів

Європа, за словами представника МЗС Китаю, опинилася у вирі геополітичних конфліктів. Але світ не повинен у майбутньому втягуватися у велике протистояння.

Китай не зацікавлений у розв'язанні третьої світової війни та підтримує мирне врегулювання ситуації в Україні. Таку заяву зробив представник МЗС Китаю Ван Веньбінь.

"Ніхто не хоче початку третьої світової війни. Сподіваємось, що всі зацікавлені сторони збережуть спокій і стриманість і доб'ються врегулювання розбіжностей, щоб Європа та світ не платили велику ціну", — сказав китайський чиновник.

За словами представника МЗС Китаю, сьогодні важливо, щоб усі сторони, які воюють, прагнули діалогу та переговорів.

Пекін вважає, що інші країни мають приймати біженців із України
Пекін вважає, що інші країни мають приймати біженців із України

"Слід замислитися, чому Європа потрапила у вир геополітичних конфліктів через 30 років після закінчення холодної війни. Потрібно вибудувати збалансовану й ефективну архітектуру безпеки ЄС і зміцнити системи управління глобальної безпеки", — підсумував він.

Пекін грає роль "миротворця"

Влада КНР намагається створити образ відповідальної та миролюбної країни, на яку світ може розраховувати в кризовій ситуації, пише оглядач японського мовника NipponКавасіма Шин.

На думку автора, китайський лідер Сі Цзіньпін навряд чи стане посередником у завершенні повномасштабної війни між Україною та Росією. Китай неодноразово закликав до припинення насильства та надавав постраждалим гуманітарну допомогу.

Сі Цзіньпін, китай лідер
Сі Цзіньпін може не стати посередником між Україною та РФ
Фото: Getty Images

Пекін тисне на Угорщину й інші прилеглі країни, щоб вони приймали біженців. Як зазначив Шин, основним мотивом цього є захист китайських громадян в Україні, які зіткнулися з численними труднощами після повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, що США нещодавно побачили ознаки надання підтримки збройним силам РФ від народно-визвольної армії Китаю. Допомога йде деякими прямими та непрямими каналами.

Президент США Джо Байден 19 березня попередив Китай про наслідки, якщо той допомагатиме Росії.