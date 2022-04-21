У США побачили ознаки надання військової підтримки РФ з боку Китаю

У Білому домі заявили, що підтримка Китаю надається через низку прямих і непрямих каналів.

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У США побачили ознаки надання Народно-визвольною армією Китаю підтримки збройним силам Росії. У Білому домі заявили, що підтримка надається як прямим, так і непрямим чином. Про це повідомив помічник президента США з національної безпеки Даліп Сінгх під час спілкування з чиновниками Цифрового архіву національної безпеки.

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За його словами, переважно китайські корпорації та банки обережні, вони не допускають прямого обходу міжнародних антиросійських санкцій.

"Однак є свідчення того, що НВАК надає підтримку російським збройним силам через низку прямих і непрямих каналів, що викликають тривогу", — сказав він.

У Білому домі вважають, що Китай із Росією насамперед поділяють зацікавленість, щоб підривати позиції США та Заходу.

"Я також сказав би, що Пекін відчуває зацікавленість у тому, щоб продовжувати нинішній конфлікт між Росією і Заходом, оскільки той може виснажувати сили обох сторін і дати їм важіль впливу, особливо на Росію, перетворити її в процесі на молодшого партнера", — вважає Сінгх.

Нагадаємо, 19 березня США попередили Китай про наслідки допомоги Росії. Китайський лідер Сі Цзіньпін спростував твердження Вашингтона про те, що в Кремлі зверталися за економічною і військовою допомогою до Пекіна.

Раніше, 15 березня ЗМІ писали, що Китай висловив готовність надати військову та фінансову допомогу Росії на тлі її вторгнення в Україну.