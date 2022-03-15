Китай висловив деяку готовність надати військову та фінансову допомогу Росії, — CNN

У дипломатичній телеграмі США передали своїм союзникам у Європі та Азії, що Китай висловив готовність допомогти Росії, яка раніше запросила військову підтримку.

США мають інформацію про те, що Китай висловив деяку готовність надати Росії запитану військову та фінансову допомогу для війни з Україною. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела серед американських дипломатів та західних чиновників.

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У дипломатичній телеграмі США передали своїм союзникам у Європі та Азії, що Китай висловив готовність допомогти Росії, яка запросила військову підтримку. При цьому в телеграмі не було однозначно зазначено, що допомогу було надано. США попередили в телеграмі, що Китай, швидше за все, заперечуватиме свою готовність надати допомогу.

Поки що неясно, чи має намір Китай надати Росії військову допомогу, повідомляють офіційні особи США, знайомі з розвідданими. Серія подій підкреслила занепокоєння американських офіційних осіб перспективним партнерством між Москвою і Пекіном, оскільки Байден працює над тим, щоб ізолювати і покарати Росію за її агресію проти України. Хоча офіційні особи заявляють, що президент Китаю стривожений тим, що сталося після вторгнення Росії, мало що вказує на те, що Китай готовий повністю припинити свою підтримку РФ.

Це залишає відкритою тривожну нагоду для американських чиновників — що Китай може сприяти продовженню кривавого конфлікту, внаслідок якого все частіше гине мирне населення, а також зміцнює авторитарний альянс у прямому змаганні зі Сполученими Штатами.

За словами двох джерел, знайомих із цим питанням, серед запитаної Росією допомоги були розфасовані військові продуктові набори, що довго не псуються, відомі в США як "їжа, готова до вживання" або MRE. Це вказує на основні логістичні проблеми, які, за словами військових аналітиків та офіційних осіб, перешкоджають просуванню військ Росії в Україні.

Підрозділи передового базування зазвичай випереджають свої колони з припасами, а відкритих джерелах повідомляється, що у міру просування російські військові вривалися в продуктові магазини у пошуках їжі. Одне із джерел припустило, що продовольство може бути запитом, який Китай готовий задовольнити, тому що він не ризикне надати смертоносну допомогу, яку сприйме Захід як глибоко провокаційну.

За словами джерел, у керівництві Комуністичної партії Китаю немає єдиної думки щодо того, як реагувати на прохання Росії про допомогу. Бажання Китаю уникнути економічних наслідків може обмежити його бажання допомогти Росії. Президент Китаю Сі Цзіньпін стурбований тим, як війна в Україні активізувала НАТО.

"Дехто справді стурбований тим, що їхня участь може пошкодити економічні відносини із Заходом, на які спирається Китай", — сказало одне з джерел.

Зазначається, що в Римі радник з національної безпеки США Джейк Салліван та делегація США, які зустрілися з високопоставленим китайським дипломатом Ян Цзечі, "прямо і дуже ясно" висловили занепокоєння щодо підтримки Китаєм Росії після вторгнення та попередили про наслідки будь-якої такої підтримки.

Напередодні зустрічі офіційні особи США заявили, що очікують, що Ян Цзечі представить Китай як нейтрального партнера, який готовий сприяти переговорам між двома сторонами, спрямованим на припинення бойових дій.

Нагадаємо, на вихідних офіційні особи США заявили, що вони мають інформацію про те, що Росія запросила у Китаю військову підтримку, включаючи безпілотники, оскільки її вторгнення в Україні просувається повільніше, ніж очікував Кремль. І китайський, і російський уряди публічно заперечували, що запит було зроблено.

"Ми також уважно стежимо за тим, як Китай насправді надає будь-яку підтримку Росії, матеріальну чи економічну. Це наша турбота. І ми повідомили Пекіну, що не будемо стояти осторонь і дозволяти будь-якій країні компенсувати Росії втрати від економічних санкцій", — сказав Салліван.

Світове неприйняття дій Росії змусило Китай замислитися над тим, які збитки він може завдати своєї репутації, якщо продовжить співпрацювати з російським президентом Володимиром Путіним. А економічний розрив із Європою чи США може зашкодити китайській економіці, яка й без того зараз зростає повільніше, ніж останні 30 років.