Чоловік приніс додому дитину від "сурогатної матері", щоб претендувати на спадщину

Медичні документи вказують на те, що Лінь й справді є біологічним батьком дитини, але немає жодних доказів, які б підтверджували особу матері.

Китаєць через рік після смерті своєї дружини приніс додому дитину, стверджуючи, що вона народилася за допомогою сурогатного материнства за попередньою згодою покійної жінки. Власне, тепер він претендує на частку її майна, пише газета Jiefang Daily

Повідомляється, що жінка, яка фігурує в цій історії під прізвищем Цю, померла у 2021 році від раку та невідомої хвороби сполучної тканини. Так склалося, що у подружжя не було власних дітей.

Згідно із законом, в таких випадках усе майно покійної потрібно розділити між її чоловіком, Ліньом, та вісімдесятирічними названими батьками. Мова йде про дві квартири у Шанхаї та банківські заощадження, точна сума яких не розголошується.

У 2022 році Лінь повідомив матері Цю, що частину спадщини його дружини потрібно передати дитині, начебто народженій від сурогатної матері. За словами чоловіка, вони зверталися за допомогою до іноземної клініки у надії стати батьками.

Однак родичі покійної висловили сумніви щодо правдивості цієї інформації. Зокрема, медичні документи вказують на те, що Лінь й справді є біологічним батьком дитини, але немає жодних доказів, які б підтверджували особу матері.

За словами матері Цю, її дочка не могла стати донором яйцеклітин через численні проблеми зі здоров'ям і тривалий прийом ліків. До того ж вони ніколи не обговорювали в сімейному колі підготовку до такої процедури.

Лінь стверджує, що частину спадщини дружини потрібно передати його дитині Фото: Pixabay

До речі, у Китаї законодавчо заборонена будь-яка діяльність, пов'язана з сурогатним материнством. Однак діти, народжені за допомогою сурогатного материнства, мають такі ж права на спадщину, як і ті, що були зачаті природним шляхом.

Місцевий суд, який розглядав справу, повідомив, що не може перевірити біологічний зв'язок між дитиною та жінкою, оскільки тіло покійної кремували, а названі батьки не є її біологічними родичами. Крім того, встановлені суперечності у показах чоловіка. Наприклад, він стверджував, що дружина їздила до Таїланду для вилучення яйцеклітин у 2016 році, але у прикордонних органів немає записів про цю поїздку. Також він наводив як докази результати медичних оглядів, однак дати засвідчують, що це відбулося вже після смерті жінки.

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