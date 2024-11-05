Чоловік розізлився на власну доньку та став "дідусем" від сурогатної матері: що сталось

Як з'ясувалось, чоловік вкрав посвідчення особи своєї дружини, щоб подати заяву на отримання свідоцтва про народження дитини та вказати там, що вона — її матір. Жінка тепер планує розлучитись з ним.

Related video

Чоловік з Китаю таємно скористався послугами сурогатної матері після того, як його рідна донька та єдина дитина у родині заявила, що ніколи не вийде заміж та не народжуватиме батькам онуків. Про це пише SCMP.

Дружина цього чоловіка, яку звати Го, одного разу повернувшись додому побачила у своєму будинку незнайому жінку з немовлям на руках, яка повідомила, що дитина належить Го та її чоловікові, а вона найнята на роботу в якості покоївки.

Пізніше Го дізналася, що дитина була народжена за допомогою сурогатного материнства після того, як її чоловік заплатив агентству.

Дитину виношувала студентка університету.

"Я розлютилась. Я збираюся розлучитися з ним", — сказала Го.

Водночас їх спільна 29-річна донька Гао стверджує, що її батько абсолютно не в змозі самостійно виховувати немовля. Вона боїться, що після розлучення батьків на ній залишиться юридичний обов'язок виховувати дитину.

Сам голова сімейства так пояснив доньці причину звернення до сурогатної матері:

"Твій вибір означає, що я ніколи не стану дідусем. Який сенс виховувати тебе? Якщо у тебе немає дитини, це означає, що ти не виказуєш повагу, згідно з китайською традиційною культурою", — сказав чоловік.

Як з'ясувалось, він також вкрав посвідчення особи своєї дружини, щоб подати заяву на отримання свідоцтва про народження дитини, в якому зазначено, що він є її батьком, а Го — її матір'ю.

Нагадаємо, чоловік зраджував молодій дружині з її мамою: обоє виявились вагітними від нього.