Мужчина разозлился на собственную дочь и стал "дедушкой" от суррогатной матери: что произошло

Как выяснилось, мужчина украл удостоверение личности своей жены, чтобы подать заявление на получение свидетельства о рождении ребенка и указать там, что она — его мать. Женщина теперь планирует развестись с ним.

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Мужчина из Китая тайно воспользовался услугами суррогатной матери после того, как его родная дочь и единственный ребенок в семье заявила, что никогда не выйдет замуж и не будет рожать родителям внуков. Об этом пишет SCMP.

Жена этого мужчины, которую зовут Го, однажды вернувшись домой, увидела в своем доме незнакомую женщину с младенцем на руках, которая сообщила, что ребенок принадлежит Го и ее мужу, а она нанята на работу в качестве горничной.

Позже Го узнала, что ребенок был рожден с помощью суррогатного материнства после того, как ее муж заплатил агентству.

Ребенка вынашивала студентка университета.

"Я разозлилась. Я собираюсь расстаться с ним", — сказала Го.

В то же время их общая 29-летняя дочь Гао утверждает, что ее отец совершенно не в состоянии самостоятельно воспитывать младенца. Она боится, что после развода родителей на ней останется юридическая обязанность воспитывать ребенка.

Сам глава семейства так объяснил дочери причину обращения к суррогатной матери:

"Твой выбор означает, что я никогда не стану дедушкой. Какой смысл воспитывать тебя? Если у тебя нет ребенка, это означает, что ты не выказываешь уважение, согласно китайской традиционной культуре", — сказал мужчина.

Как выяснилось, он также украл удостоверение личности своей жены, чтобы подать заявление на получение свидетельства о рождении ребенка, в котором указано, что он является его отцом, а Го — его матерью.

Напомним, мужчина изменял молодой женес ее мамой: обе оказались беременными от него.