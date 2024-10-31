Муж изменял молодой жене с ее мамой: обе оказались беременными от него

Когда девушка застала мужчину в постели с мамой, они остановились. Мама начала говорить о том, что ей очень одиноко после смерти мужа.

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Жена застала 25-летнего мужчину в постели со своей матерью, после чего выяснилось, что они обе беременны от него. Об этом пишет Mirror.

18-летняя девушка подозревала, что муж ей изменяет, но не ожидала, что другой женщиной будет ее родная мать.

"У нас мало денег, и нас выселили, потому что мы больше не могли позволить себе арендную плату. Из-за финансовых трудностей мы с ним переехали в дом моей овдовевшей матери", — написала девушка на Reddit.

Сначала все было хорошо. Мама поддерживала молодых супругов. Но однажды, после вечеринки с друзьями, девушка вернулась домой и услышала подозрительные звуки, доносившиеся из спальни ее мамы. Поскольку она также нигде не могла найти своего мужа в доме, она вошла в мамину спальню, чтобы убедиться, оправдались ли ее подозрения.

"С колотящимся сердцем я пошла в мамину комнату, боясь того, что там увижу. Мой муж и мама были в полной готовности. Как только они увидели меня, сразу же остановились и начали объяснять. Мама начала говорить о том, как ей одиноко после смерти отца. Я не стала ее больше слушать и ушла с ребенком", — рассказала девушка.

После этого инцидента она переехала к подруге и игнорировала телефонные звонки мужа и мамы.

"Однажды он появился у моей двери и попросил поговорить. После некоторых оправданий он сказал мне, что она (мама, — ред.) беременна. Я выгнала его и до сих пор нахожусь в шоке. Я не знаю, что мне делать. Я избегаю любых мыслей об этом, потому что стресс может навредить ребенку и мне", — отметила девушка.

Она добавила, что находится на шестом месяце беременности, и это будет ее второй ребенок. Но теперь ей приходится воспитывать детей самой.

"Мне больно от измены, моего родного мужа и матери. А мои дети заслуживают отца", — подчеркнула девушка.

Напомним, девушка сходила на "50 первых свиданий", чтобы найти богатого мужчину.

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