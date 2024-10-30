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МирФан

Девушка сходила на "50 первых свиданий", чтобы найти богатого мужчину (видео)

Девушка сходила на 50 свиданий, 50 первых свиданий, отношения, женщина ищет богатого мужчину, соцсети, блогерка, знакомства в сети
Фото: коллаж Фокус | Тилли делиться своими романтическими приключениями в соцсетях

Женщина по имени Тилли делиться своими романтическими приключениями и опытом в TikTok, вызывая живой интерес аудитории и споры о том, что действительно важно в отношениях.

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Девушка по имени Тилли из Великобритании, заявила, что встречается исключительно с богатыми мужчинами и открыто признается им, что интересуется их деньгами. При этом ее честность, как она утверждает, не отталкивает потенциальных партнеров. Об этом она рассказала в одном из своих видео в TikTok.

В своих видео Тилли называет себя принцессой и объясняет, что она ищет партнеров с финансовыми возможностями, но не переносит мужчин, которые постоянно говорят о деньгах. По ее словам, это лицемерно. Тилли утверждает, что "деньги говорят, а богатство шепчет", и чрезмерное его обсуждение вызывает у нее отторжение.

Для поиска идеального кандидата она использует платформу для знакомств Hinge и даже отправилась на серию из 50 первых свиданий. Одним из партнеров стал мужчина из Эссекса, владелец строительной компании. В видеоролике она поделилась подробностями встречи: рассказала, что опоздала на 25 минут из-за задержки метро, а спутник оплатил ее поездку на Uber, что она назвала джентльменским поступком. Однако ее разочаровали его постоянные разговоры о деньгах.

"Если кто-то вызывает у вас отвращение уже на первом свидании, не стоит продолжать встречаться", — прокомментировала Тилли.

В комментариях к ее видео пользователи высказывали разные мнения.

"Почему у парней обязательно должны быть деньги? Это точно не путь к счастью", "Я тоже провожу 50 первых свиданий, и это изменило мое мнение о традиционных отношениях. Теперь я их обожаю!", "Она живет моей мечтой", — писали они.

Тилли продолжает делиться своими романтическими приключениями и опытом в TikTok, вызывая живой интерес аудитории и споры о том, что действительно важно в отношениях.

Ранее Фокус сообщал, жена миллионера похвасталась личным островом. Обычно женщина делится впечатлениями о дорогих походах по магазинам, регулярных процедурах по уходу за лицом и шикарных ужинах. Однако на этот раз она решила похвастаться личным островом.

Также стало известно, что жених и невеста "наказали" гостей на своей свадьбе плохим выбором еды. Гости могли съесть только одну запеченную картофелину с несколькими начинками на выбор.