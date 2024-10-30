Дівчина сходила на "50 перших побачень", щоб знайти багатого чоловіка (відео)

Жінка на ім'я Тіллі ділитися своїми романтичними пригодами й досвідом у TikTok, викликаючи жвавий інтерес аудиторії та суперечки про те, що дійсно важливо у стосунках.

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Дівчина на ім'я Тіллі з Великої Британії, заявила, що зустрічається виключно з багатими чоловіками і відкрито зізнається їм, що цікавиться їхніми грошима. При цьому її чесність, як вона стверджує, не відштовхує потенційних партнерів. Про це вона розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

У своїх відео Тіллі називає себе принцесою і пояснює, що вона шукає партнерів із фінансовими можливостями, але не переносить чоловіків, які постійно говорять про гроші. За її словами, це лицемірно. Тіллі стверджує, що "гроші говорять, а багатство шепоче", і надмірне його обговорення викликає в неї відторгнення.

Для пошуку ідеального кандидата вона використовує платформу для знайомств Hinge і навіть вирушила на серію з 50 перших побачень. Одним із партнерів став чоловік з Ессекса, власник будівельної компанії. У відеоролику вона поділилася подробицями зустрічі: розповіла, що запізнилася на 25 хвилин через затримку метро, а супутник оплатив її поїздку на Uber, що вона назвала джентльменським вчинком. Однак її розчарували його постійні розмови про гроші.

"Якщо хтось викликає у вас відразу вже на першому побаченні, не варто продовжувати зустрічатися", — прокоментувала Тіллі.

У коментарях до її відео користувачі висловлювали різні думки.

"Чому в хлопців обов'язково мають бути гроші? Це точно не шлях до щастя", "Я теж проводжу 50 перших побачень, і це змінило мою думку про традиційні стосунки. Тепер я їх обожнюю!", "Вона живе моєю мрією", — писали вони.

Тіллі продовжує ділитися своїми романтичними пригодами й досвідом у TikTok, викликаючи жвавий інтерес аудиторії та суперечки про те, що дійсно важливо у стосунках.

Раніше Фокус повідомляв, дружина мільйонера похвалилася особистим островом. Зазвичай жінка ділиться враженнями про дорогі походи по магазинах, регулярні процедури по догляду за обличчям і шикарні вечері. Однак цього разу вона вирішила похвалитися особистим островом.

Також стало відомо, що наречений і наречена "покарали" гостей на своєму весіллі поганим вибором їжі. Гості могли з'їсти тільки одну запечену картоплину з кількома начинками на вибір.