Чоловік зраджував молодій дружині з її мамою: обоє виявились вагітними від нього

Коли дівчина застала чоловіка у ліжку з мамою, вони зупинились. Мама почала говорити про те, що їй дуже самотньо після смерті свого чоловіка.

Related video

Дружина застала 25-річного чоловіка у ліжку зі своєю матір'ю, після чого з'ясувалось, що вони обидві вагітні від нього. Про це пише Mirror.

18-річна дівчина підозрювала, що чоловік їй зраджує, але не очікувала, що іншою жінкою буде її рідна матір.

"У нас мало грошей, і нас виселили, тому що ми більше не могли дозволити собі орендну плату. Через фінансові труднощі ми з ним переїхали в будинок моєї овдовілої матері", — написала дівчина на Reddit.

Спочатку все було добре. Мама підтримувала молоде подружжя. Але одного разу, після вечірки з друзями, дівчина повернулася додому і почула підозрілі звуки, що долинали зі спальні її мами. Оскільки вона також ніде не могла знайти свого чоловіка в будинку, вона увійшла до маминої спальні, щоб переконатися, чи справдилися її підозри.

"З калатаючим серцем я пішла до маминої кімнати, боячись того, що там побачу. Мій чоловік і мама були в повній готовності. Як тільки вони побачили мене, одразу ж зупинилися і почали пояснювати. Мама почала говорити про те, як їй самотньо після смерті батька. Я не стала її більше слухати і пішла з дитиною", — розповіла дівчина.

Після цього інциденту вона переїхала до подруги і ігнорувала телефонні дзвінки чоловіка і мами.

"Одного разу він з'явився біля моїх дверей і попросив поговорити. Після деяких виправдань він сказав мені, що вона (мама, — ред.) вагітна. Я вигнала його і досі перебуваю в шоці. Я не знаю, що мені робити. Я уникаю будь-яких думок про це, тому що стрес може зашкодити дитині і мені", — зазначила дівчина.

Вона додала, що перебуває на шостому місяці вагітності, і це буде її друга дитина. Але тепер їй доводиться виховувати дітей самій.

"Мені боляче від зради, мого рідного чоловіка і матері. А мої діти заслуговують на батька", — наголосила дівчина.

Нагадаємо, дівчина сходила на "50 перших побачень", щоб знайти багатого чоловіка.

Фокус також писав про те, як жінка знайшла бездомного хлопчика, який жив у неї у дворі.