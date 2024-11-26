Новий смартфон Huawei розпалює технологічну війну США і Китаю: чим це загрожує

Власна операційна система, незалежна від Android, може як стати перевагою Китаю, так і обрушити продажі смартфонів Huawei.

Huawei 26 листопада збирається випустити свій новий флагманський смартфон Mate 70 з першою операційною системою HarmonyOS Next, створеною в Китаї. Це показник значного прогресу китайських компаній, досягнутого, незважаючи на санкції з боку США, пише видання Semafor.

Попередні смартфони Huawei використовували операційну систему, створену на базі Android від Google, але Mate 70 буде повністю працювати на китайській HarmonyOS Next. Компанія сподівається, що система зможе конкурувати з системами, які вже існують на ринку, включно з iOS від Apple і Android, які забезпечують роботу близько 98% усіх телефонів у світі.

"Це важливий поворотний момент для Китаю, він зумовлений страхом, що США можуть все відключити", — заявив Financial Times технічний експерт із консалтингової фірми.

Видання The Economist зазначило, що створити повністю незалежну операційну систему дуже складно, адже для цього потрібно переконати багатьох розробників витратити час на створення додатків спеціально для неї. Такий крок може знизити продажі смартфонів Huawei, адже для Android вже існують мільйони застосунків, і користувачі залишаться незадоволені, якщо не зможуть використовувати свої улюблені. Найімовірніше, вони виберуть іншу модель для своєї зручності.

Коли у 2023 році було випущено останній смартфон Huawei, для її фірмової HarmonyOS розробили лише близько 100 додатків. За даними South China Morning Post, станом на жовтень цього року їхня кількість становила близько 15 000, загалом же компанія прагне до 100 000. Проте бета-тестери і розробники заявили, що системі ще належить пройти певний шлях, щоб стати повністю функціональною.

Будучи провідною телекомунікаційною компанією Китаю, Huawei опинилася під прицілом США, які прагнуть загальмувати розвиток китайських технологій і зберегти свою перевагу. Вашингтон вніс Huawei до "чорного списку" у 2012 році й обмежив можливості американських компаній співпрацювати з нею. Але вона все одно отримала статус технологічного гіганта за допомогою уряду Китаю, який, за даними Bloomberg, виділив субсидії на суму 30 мільярдів доларів.

Напружена ситуація всередині США може зіграти на руку Huawei, нещодавно її продажі в Китаї різко зросли, тоді як у Apple вони впали. Китайський гігант розробив свої високопродуктивні чіпи і побудував науково-дослідний центр вартістю 1,4 мільярда доларів у Шанхаї. За чутками, компанія також будує секретну мережу напівпровідникових заводів, щоб ще більше обійти санкції США, повідомляє Bloomberg.

Раніше писали, що в Китаї створили новий флагманський чип Kirin 9100, який має з'явитися в смартфоні Mate 70. Він поставляється з 8-ядерним CPU, виготовленим на вузлі SMIC N+3.

Повідомлялося також, що Huawei кинув виклик США з новими чіпами Ascend 910C. Вони мають скласти конкуренцію процесорам для штучного інтелекту від американської компанії Nvidia.