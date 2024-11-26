Новый смартфон Huawei разжигает технологическую войну США и Китая: чем это грозит

Собственная операционная система, независимая от Android, может как стать преимуществом Китая, так и обрушить продажи смартфонов Huawei.

Huawei 26 ноября собирается выпустить свой новый флагманский смартфон Mate 70 с первой операционной системой HarmonyOS Next, созданной в Китае. Это показатель значительного прогресса китайских компаний, достигнутого, несмотря на санкции со стороны США, пишет издание Semafor.

Предыдущие смартфоны Huawei использовали операционную систему, созданную на базе Android от Google, но Mate 70 будет полностью работать на китайской HarmonyOS Next. Компания надеется, что система сможет конкурировать с уже существующими на рынке системами, включая iOS от Apple и Android, которые обеспечивают работу около 98% всех телефонов в мире.

"Это важный поворотный момент для Китая, он обусловлен страхом, что США могут все отключить", — заявил Financial Times технический эксперт из консалтинговой фирмы.

Издание The Economist отметило, что создать полностью независимую операционную систему очень сложно, ведь этого нужно убедить многих разработчиков потратить время на создание приложений специально для нее. Такой шаг может снизить продажи смартфонов Huawei, ведь для Android уже существуют миллионы приложений, и пользователи останутся недовольны, если не смогут использовать свои любимые. Скорее всего, они выберут другую модель для своего удобства.

Когда в 2023 году был выпущен последний смартфон Huawei, для ее фирменной HarmonyOS разработали всего около 100 приложений. По данным South China Morning Post, по состоянию на октябрь этого года их число составляло около 15 000, всего же компания стремится к 100 000. Тем не менее бета-тестеры и разработчики заявили, что системе еще предстоит пройти определенный путь, чтобы стать полностью функциональной.

Будучи ведущей телекоммуникационной компанией Китая, Huawei оказалась под прицелом США, которые стремятся затормозить развитие китайских технологий и сохранить свое преимущество. Вашингтон внес Huawei в "черный список" в 2012 году и ограничил возможности американских компаний сотрудничать с ней. Но она все равно получила статус технологического гиганта при помощи правительства Китая, по данным Bloomberg, выделившего субсидии на сумму 30 миллиардов долларов.

Напряженная ситуация внутри США может сыграть на руку Huawei, недавно ее продажи в Китае резко выросли, в то время как у Apple они упали. Китайский гигант разработал свои высокопроизводительные чипы и построил научно-исследовательский центр стоимостью 1,4 миллиарда долларов в Шанхае. По слухам, компания также строит секретную сеть полупроводниковых заводов, чтобы еще больше обойти санкции США, сообщает Bloomberg.

Ранее писали, что в Китае создали новый флагманский чип Kirin 9100, который должен появиться в смартфоне Mate 70. Он поставляется с 8-ядерным CPU, изготовленным на узле SMIC N+3.

Сообщалось также, что Huawei бросил вызов США с новыми чипами Ascend 910C. Они должны составить конкуренцию процессорам для искусственного интеллекта от американской компании Nvidia.