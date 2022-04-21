В США увидели признаки оказания военной поддержки РФ со стороны Китая

В Белом доме заявили, что поддержка Китая оказывается через ряд прямых и непрямых каналов.

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В США увидели признаки оказания Народно-освободительной армией Китая поддержки вооруженным силам России. В Белом доме заявили, что поддержка оказывается как прямым, так и косвенным образом. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Далип Сингх во время общения с чиновниками из Цифрового архива национальной безопасности

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По его словам, в основном китайские корпорации и банки осторожны, они не допускают прямого обхода международных антироссийских санкций.

"Однако есть вызывающие тревогу свидетельства того, что НОАК предоставляет поддержку российским вооруженным силам через ряд прямых и непрямых каналов", — сказал он.

В Белом доме считают, что Китай с Россией прежде всего разделяют заинтересованность, чтобы подрывать позиции США и Запада.

"Я бы также сказал, что Пекин чувствует заинтересованность в том, чтобы продлевать нынешний конфликт между Россией и Западом, поскольку тот может истощать силы обеих сторон и дать им рычаг влияния, особенно на Россию, превратить ее в процессе в младшего партнера", — считает Сингх

Напомним, 19 марта США предупредили Китай о последствиях помощи России. Китайский лидер Си Дзиньпин опроверг утверждения Вашингтона о том, что в Кремле обращались за экономической и военной помощью к Пекину.

Ранее, 15 марта СМИ писали, что Китай выразил готовность оказать военную и финансовою помощь России на фоне ее вторжения в Украину.