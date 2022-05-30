Китай формує коаліцію проти "варварських і кривавих" США, — Financial Times

Китайську ініціативу Глобальної безпеки підтримали лідери BRICS, а також Уругвай, Нікарагуа, Куба, Пакистан, Індонезія та Сирія.

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Влада Китаю висловила своє невдоволення з нагоди візиту до Азії президента США Джо Байдена. Щойно глава Білого дому прибув у Токіо для зустрічі з лідерами країн-партнерів по Quad (діалог із проблем безпеки між Австралією, Індією, США та Японією), Пекін виступив з альтернативною ініціативою Глобальної безпеки (GSI) у регіоні. Про це пише міжнародна ділова газета Financial Times.

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Повідомляється, що GSI було висунуто президентом КНР Сі Цзіньпіном у квітні цього року. Вона містить у собі набір політичних принципів, що складаються з тез про невтручання США у відносини інших країн, і які виражають ворожість до американського "гегемонізму" .

Лідер КНР 19 травня, намагаючись залучити інші держави до участі в ініціативі, звернувся до колег з BRICS (до якої входять Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР) і розповів їм про численні переваги GSI.

А після візиту Байдена до Японії міністр закордонних справ Китаю — Ван І досяг заяв про підтримку GSI з боку Уругваю, Нікарагуа, Куби, Пакистану, Індонезії та Сирії.

"(Закликаю) зміцнювати політичну взаємну довіру та співпрацю в галузі безпеки, враховувати основні інтереси та головні проблеми одне одного, поважати суверенітет, безпеку й інтереси розвитку одне одного, протистояти гегемонізму та силовій політиці, відмовитися від менталітету холодної війни та блокової конфронтації і працювати разом над створенням глобальної спільноти безпеки для всіх", — заявив Сі Цзіньпін.

Коментуючи просування китайської ініціативи безпеки, професор міжнародних відносин в Університеті Ренмін у Пекіні Тянь Веньлінь звинуватив США у втягуванні інших країн у військові конфлікти, назвавши нинішній світовий порядок під керівництвом Заходу "варварським і кривавим". Він вважає, що GSI розроблена для захисту інтересів безпеки ширшої кількості людей у всьому світі.

"Країни терміново вимагають нової парадигми глобальної безпеки, заснованої на рівності та взаємній довірі, перед швидкими змінами в міжнародному просторі", — зазначив він.

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Так, Китай намагається швидко розширити свій вплив за рахунок західних держав, які домінували в регіоні, пише Financial Times. Планування GSI почалося ще до російського вторгнення в Україну, проте після 24 лютого зусилля Пекіна просувати свою ініціативу щодо безпеки в регіоні помітно збільшились.

Нагадаємо, що 10 травня під час телефонної розмови між президентом Франції Емманюелем Макроном і головою КНР Сі Цзіньпіном, лідери держав висловили відданість повазі до територіальної цілісності та суверенітету України. Глави двох держав зійшлися в думках щодо невідкладного припинення вогню і надання гуманітарної допомоги українському населенню.

Представник МЗС Китаю Ван Веньбінь 26 квітня заявив, що КНР не зацікавлена у розв'язанні третьої світової війни та підтримує мирне врегулювання ситуації в Україні. За словами чиновника, Китай зацікавлений у врегулюванні розбіжностей для того, щоб "Європа і світ не платили велику ціну".