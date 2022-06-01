Китай пригрозив США серйозними наслідками за підтримку "сепаратистів" на Тайвані
У Пекіні вважають, що Вашингтон намагається маніпулювати Китаєм у тайванському питанні та серйозно порушує принцип "одного Китаю".
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Офіційний представник Міністерства закордонних справ КНР Чжао Ліцзянь США звинуватив владу США у підтримці прихильників незалежності Тайваню. Китайський політик заявив, що Вашингтон використовує Тайвань, щоб маніпулювати Китаєм, а це може обернутися для американської сторони серйозними наслідками. Про це повідомляє агентство ТАРС.
Відповідаючи на запитання журналістів ТАРС під час проведення брифінгу Чжао Ліцзянь зазначив, що влада КНР не має наміру терпіти дії Вашингтона на підтримку тайванських "сепаратистів" і попереджає про серйозні наслідки таких кроків.
"Останнім часом американська сторона все частіше вживає різних дій з тайванського питання, негласно заохочуючи і підтримуючи прихильників так званої незалежності Тайваню. Це небезпечно для Тайваню і матиме серйозні наслідки для США", — заявив Ліцзянь.
Представник китайського МЗС підкреслив, що влада КНР з цього питання займає жорстку позицію і заявляє, що ескалація напруженості в регіоні виникла внаслідок втручання Вашингтона в ситуацію в Тайванській протоці зі спробою маніпулювати Китаєм.
Також Ліцзянь прокоментував поїздку американської сенаторки-демократки Теммі Дакворт у Тайвань. За його словами, цей візит серйозно порушує принцип одного Китаю, і Пекін розглядає це як "неправильні сигнали тайванським сепаратистам". У зв'язку з цим влада КНР наполягає на тому, щоб Дакворт негайно припинила підтримувати контакти з Тайванем.
"Візит американського сенатора на Тайвань серйозно порушує принцип "одного Китаю". КНР висловлює з цього приводу велике невдоволення та рішучий протест. У зв'язку з цим ми вже зробили США серйозне зауваження", — сказав із цього приводу представник МЗС.
Раніше повідомлялося, що Пекін виступив з альтернативною ініціативою Глобальної безпеки (GSI) в азіатському регіоні. Як повідомляє газета Financial Times, ідею створення коаліції проти США підтримали лідери BRICS, а також Уругвай, Нікарагуа, Куба й інші країни.
Президент США Джо Байден у процесі пресконференції в Токіо 23 травня заявив, що США готові піти на пряме військове втручання у випадку, якщо Китай намагатиметься захопити Тайвань. На думку голови Білого дому, КНР уже зараз здійснює небезпечні повітряні маневри біля Тайваню.