Китай пригрозив США серйозними наслідками за підтримку "сепаратистів" на Тайвані

У Пекіні вважають, що Вашингтон намагається маніпулювати Китаєм у тайванському питанні та серйозно порушує принцип "одного Китаю".

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Офіційний представник Міністерства закордонних справ КНР Чжао Ліцзянь США звинуватив владу США у підтримці прихильників незалежності Тайваню. Китайський політик заявив, що Вашингтон використовує Тайвань, щоб маніпулювати Китаєм, а це може обернутися для американської сторони серйозними наслідками. Про це повідомляє агентство ТАРС.

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Відповідаючи на запитання журналістів ТАРС під час проведення брифінгу Чжао Ліцзянь зазначив, що влада КНР не має наміру терпіти дії Вашингтона на підтримку тайванських "сепаратистів" і попереджає про серйозні наслідки таких кроків.

"Останнім часом американська сторона все частіше вживає різних дій з тайванського питання, негласно заохочуючи і підтримуючи прихильників так званої незалежності Тайваню. Це небезпечно для Тайваню і матиме серйозні наслідки для США", — заявив Ліцзянь.

[ + – ] Чжао Ліцзянь США звинуватив владу США у підтримці прихильників незалежності Тайваню

Представник китайського МЗС підкреслив, що влада КНР з цього питання займає жорстку позицію і заявляє, що ескалація напруженості в регіоні виникла внаслідок втручання Вашингтона в ситуацію в Тайванській протоці зі спробою маніпулювати Китаєм.

Також Ліцзянь прокоментував поїздку американської сенаторки-демократки Теммі Дакворт у Тайвань. За його словами, цей візит серйозно порушує принцип одного Китаю, і Пекін розглядає це як "неправильні сигнали тайванським сепаратистам". У зв'язку з цим влада КНР наполягає на тому, щоб Дакворт негайно припинила підтримувати контакти з Тайванем.

[ + – ] Американська сенаторка Теммі Дакворт

"Візит американського сенатора на Тайвань серйозно порушує принцип "одного Китаю". КНР висловлює з цього приводу велике невдоволення та рішучий протест. У зв'язку з цим ми вже зробили США серйозне зауваження", — сказав із цього приводу представник МЗС.

Раніше повідомлялося, що Пекін виступив з альтернативною ініціативою Глобальної безпеки (GSI) в азіатському регіоні. Як повідомляє газета Financial Times, ідею створення коаліції проти США підтримали лідери BRICS, а також Уругвай, Нікарагуа, Куба й інші країни.

Президент США Джо Байден у процесі пресконференції в Токіо 23 травня заявив, що США готові піти на пряме військове втручання у випадку, якщо Китай намагатиметься захопити Тайвань. На думку голови Білого дому, КНР уже зараз здійснює небезпечні повітряні маневри біля Тайваню.