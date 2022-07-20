Китай угрожает США "решительными шагами", если лидер Конгресса посетит Тайвань, – СМИ

Визит делегации должен состояться в августе. Однако МИД КНР уже сообщил, что ответные меры будут незамедлительными и с "тяжелыми последствиями" для США.

Министерство иностранных дел Китая обещает принять "решительные и жесткие шаги", если спикер Конгресса США Нэнси Пелоси посетит Тайвань в составе официальной делегации в августе. Об этом пишет Global Times.

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"Китай непременно примет решительные и жесткие шаги для защиты своего национального суверенитета и территориальной целостности", – заявил на брифинге Официальный представитель министерства Чжао Лицзянь.

Как уточняет издание Financial Times со ссылкой на собственные источники, Пелоси собирается направить делегацию Конгресса в Тайбэй в августе. Однако в офисе спикера отказались от комментариев относительно возможного визита.

В МИД КНР, в свою очередь, что подобный шаг со стороны США будет рассматриваться как провокация стратегического уровня. Визит Пелоси пошлет "крайне неверный сигнал выступающим за независимость Тайваня сепаратистским силам", уверены здесь.

"Китай решительно против официальных обменов мнениями между властями США и Тайваня в любой форме. Если спикер Пелоси посетит Тайвань, это будет серьезным нарушением положений трех совместных китайско-американских коммюнике", – прокомментировал Лицзянь.

В Китае утверждают, что в ответ будут приниматься стратегические и военные меры с "тяжелыми последствиями для США".

Поездка Пелоси в Тайвань должна была пройти еще в апреле этого года, однако в итоге сорвалась. Как подчеркивают китайские эксперты, в этот раз США также может отменить свой визит "под разными предлогами", осознавая все риски такого политического шага.

Напомним, Китай обвинил США в начале войны в Украине. Спикер МИД КНР призвал Соединенные Штаты способствовать мирным переговорам по окончанию боевых действий.

Ранее Фокус писал, что Китай продает России электронику, которая помогает вести войну против Украины.