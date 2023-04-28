Панда-дипломатія. Як повернення Я Я до Шанхаю стало символом краху відносин між США та Китаєм

КНР забрала додому велику панду на прізвисько Я Я з зоопарку Мемфіса, яку до США в якості "посла дружби" відправили 20 років тому. Китайці в соцмережах пишуть, що тварина має дуже поганий вигляд, і вважають це провокацією з американського боку.

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В четвер, 27 квітня, після 16-годинного польоту в аеропорту Шанхая сів літак з великою пандою (також знаною як бамбуковий ведмідь) на імʼя Я Я на борту, пише сайт CNN. Зазвичай повернення тварин до Китаю є нормальною практикою, бо Пекін надає панд іншим країнам в оренду на певний строк і потім забирає додому. Але цього разу ситуація інша: 22-річна Я Я стала символом краху відносин між Сполученими Штатами й КНР.

Що таке панда-дипломатія, і як Я Я опинилась в Америці

Панда-дипломатія — дипломатичний інструмент, який Китай почав використовувати ще з середини минулого століття. Тварину, яка є національним символом Піднебесної, дарували іншим країнам на знак добрих намірів і розвитку відносин. Спочатку бамбукового ведмедя відправляли до соціалістичних держав-партнерів, але потім Пекін вирішив, що таким чином можна налагоджувати стосунки з Заходом також. Втім, вже у 80-х в КНР зрозуміли, що панд можна не тільки символічно передавати, а й заробляти на них гроші, тому почали віддавати їх в оренду на 10 років [вартість оренди — до $1 млн на рік], після чого тварини повертаються додому.

З початком комерційних договорів панда-дипломатія трохи втратила свою силу, але час від часу Китай продовжує застосовувати й цей інструмент.

Китай охоче передає панд іншим державам в оренду на комерційній основі Фото: enigma

Так сталось 2003 року, коли Пекін вирішив передати ще маленьку Я Я, а також панду-самця Ле Ле до Штатів в якості "послів дружби". Тоді кілька сотень американців зібрались у міжнародному аеропорту Мемфіса, вітаючи новоприбулих. Панд зустріли на червоній доріжці, і їх вольєри в зоопарку відразу стали обовʼязковим пунктом відвідування для гостей міста.

Це був тріумф американсько-китайської дипломатії. За два роки до цього Китай за допомогою Вашингтону встиг приєднатися до Світової організації торгівлі. Здавалось, що дві країни нарешті повністю порозумілись і тепер лише нарощують взаємопідтримку в різних сферах.

Згідно з договором Я Я мала знаходитись в Америці до 2013 року, але позику подовжили ще на десять років.

Повернення Я Я до Китаю

Скандал з пандою: що відбувається і до чого тут РФ?

В грудні 2022 року Пекін заявив про свій намір забрати Я Я та Ле Ле додому після закінчення 20-річного договору оренди тварин. Але в лютому трохи старший Ле Ле (йому було 25 років) помер від хвороби серця. Це спровокувало дискусію в китайському суспільстві про те, що до бамбукових ведмедів в зоопарку Мемфіса погано ставились.

Масла у вогонь підлила міжнародна зоозахисна організація In Defense of Animals, яка написала, що велика панда в США загинула "через зневагу та неналежний догляд". Активісти підкреслили, що мати Ле Ле — панда Сіньсін — померла у віці 38 років.

Пізніше люди почали викладати фотографії Я Я в соцмережі з коментарями про її хворий вигляд.

"Таке ставлення до нашого національного надбання є відвертою провокацією Китаю", — чимало коментарів з таким посилом зʼявилось на китайській платформі Weibo.

Китайці ділились в соцмережах фотографіями панд Я Я та Ле Ле, що мали поганий вигляд Зоозахисні організації вимагали повернути панд до Китаю Одна з панд — самець Ле Ле — помер наприкінці 2022 року

Китайський студент у Нью-Йорку Хьюго Чжан в коментарі New York Times повідомив, що настільки переймався станом Я Я, що спеціально прилетів до Мемфіса під час весняних канікул, щоб побачити її особисто.

"Фізично вона була в поганій формі та, здавалося, серйозно страждала від захворювання шкіри", — прокоментував він журналістам.

Сам зоопарк в Мемфісі заперечує всі звинувачення в жорстокому і недбалому поводженні з Я Я. Генеральний директор зоопарку Метт Томпсон запевняв, що Ле Ле і Я Я були "двома з найбільш розпещених тварин на планеті".

Зоозахисні організації вимагали повернути панд до Китаю

Ветеринари зоопарку говорили, що Я Я здорова, просто невелика за розміром. Втрату хутра пояснювали проблемами з гормонами.

Речник МЗС Китаю Мао Нін на пресконференції в середу, 26 квітня, також підтвердив, що про Я Я добре піклувалися, поки вона жила в Мемфісі.

Паралельно з цим китайці стали викладати в соцмережі відео з великими пандами в Московському зоопарку у РФ, які здаються добре доглянутими та активними. Державні ЗМІ КНР навіть почали використовувати цей приклад для порівняння відносин з Росією і США, передає CNN. Пересічні мешканці Піднебесною також угледіли в цьому символічне значення.

Панда, що виглядає цілком здоровою, в Московському зоопарку

Емоційне повернення панди Я Я

Повернення великої панди до Китаю на цьому тижні стало кульмінацією напруженої онлайн-кампанії щодо необхідності "врятувати" тварину.

8 квітня в Мемфісі відбулась "прощальна вечірка" з ведмедем. Сотні мешканців прийшли востаннє побачити панду.

Китайці активно стежили за всім шляхом Я Я від Мемфісу до Шанхаю, пише NBC News. Користувачі соцмереж ділилися скриншотами з деталями її маршруту.

Китайці уважно стежили за поверненням Я Я додому

Решту свого життя Я Я проведе в Пекінському зоопарку, де вона народилася.

Напруження між США та Китаєм

На початку березня сайт NBC News цитував нового міністра закордонних справ КНР Цінь Ґана. Дипломат заявив, що конфронтація та конфлікт між Пекіном та Вашингтоном неминучі, якщо США "не змінять свого курсу".

Новий виток кризи у відносинах Америки та КНР стався після візиту спікерки Палату представників Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань. Найпесимістичніші прогнози тоді не реалізувалися — Китай не став збивати американський літак з політикинею на борту.

Візит Ненсі Пелосі на Тайвань запустив нову хвилю кризи у стосунках США та КНР Фото: Getty Images

Проте Пекін, який претендує на острів, назвав цей крок "порушенням свого суверенітету" й сигналом підтримки США прихильників незалежності Тайваню.

Нагадаємо, Фокус розказав, про що могли домовитися Зеленський та Сі Цзіньпін під час першої за час повномасштабної війни розмови телефоном. Цієї комунікації в Офісі президента України чекали давно, але Пекін тривалий час мовчав.