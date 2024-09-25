Занадто дорого утримувати: Фінляндія відправляє назад до Китаю двох панд

Панда-дипломатія в цьому випадку не спрацювала. Лумі та Пюрю виявилися занадто дорогими гостями.

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Фінляндія поверне двох великих панд до Китаю в листопаді, більш ніж на вісім років раніше терміну, оскільки зоопарк, де вони живуть, більше не може дозволити собі їхнє утримання, повідомив голова правління зоопарку, пише CNN.

Панди на прізвисько Лумі і Пюрі були привезені до Фінляндії в січні 2018 року, через кілька місяців після того, як китайський лідер Сі Цзіньпін відвідав цю скандинавську країну і підписав спільну угоду про захист тварин.

З моменту свого заснування 1949 року Китайська Народна Республіка відправляла панд до закордонних зоопарків для зміцнення торговельних зв'язків, зміцнення міжнародних відносин і підвищення свого міжнародного іміджу. Розсилання панд світом навіть отримало назву "панда-дипломатії", мовляв, так Китай демонстрував лояльність, ті країни, з якими у нього були напружені відносини, панд не отримували.

Панда в Китаї Фото: The Guardian

Угода з Фінляндією передбачала перебування в країні протягом 15 років, але натомість панди незабаром вирушать на місячний карантин, перш ніж їх відправлять назад до Китаю, повідомляють у зоопарку Ахтарі, де зараз мешкають панди.

За словами голови Ahtari Рісто Сівонена, приватна компанія інвестувала понад 8 мільйонів євро в об'єкт, де живуть тварини, і щорічно несла витрати в розмірі 1,5 мільйона євро на їхнє утримання, включно зі збором за збереження, який виплачується Китаю.

Зоопарк сподівався, що панди приваблять відвідувачів до центральної Фінляндії, але торік заявив, що замість цього накопичив дедалі більші борги, оскільки пандемія обмежила поїздки.

За словами представників зоопарку, зростання інфляції призвело до збільшення витрат, і 2023 року уряд Фінляндії відхилив прохання про державне фінансування.

За словами Сівонена, загалом переговори про повернення тварин тривали три роки.

"Тепер ми досягли точки, коли китайці сказали, що це можливо", — сказав Сівонен.

Представник міністерства закордонних справ Фінляндії заявив, що повернення панд було діловим рішенням, ухваленим зоопарком, яке не стосувалося уряду Фінляндії і не має впливати на відносини між двома країнами.

Незважаючи на спроби Китаю надати допомогу зоопарку, зрештою дві країни після дружніх консультацій дійшли спільного рішення повернути панд, ідеться в заяві китайського посольства в Гельсінкі.

Нагадаємо, 2023 року повернення до Китаю панди Я Я із зоопарку Мемфіса, США, дало зрозуміти, що відносини між цими двома країнами "похолоднішали".