Разработчиков вакцины AstraZeneca наградили рыцарскими титулами

Посвятила ученых в рыцари королева Великобритании Елизавета II.

Британская королева Елизавета II в субботу, 12 июня наградила рыцарским титулом трех ученых, которые причастны к разработке вакцины от коронавирусной инфекции фирмы AstraZeneca.

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Как сообщает пресс-служба правительства Великобритании, рыцарских титулов удостоены профессор Оксфордского университета Эндрю Поллард, звания дамы (женский аналог посвящения в рыцари) получили руководитель рабочей группы по вопросам вакцинации Кейт Бингем и профессор Института Дженнера Сара Гилберт.

Также королева вручила орден Британской империи другим ученым, причастным к внедрению вакцинации в Британии, а именно:

Иену Маккабину, специалисту руководящего комитета рабочей группы по вопросам вакцинации;

Марку Проктору, главе логистического управления AstraZeneca;

Чадзи Малек, руководителю управления по продажам и маркетингу британского Национального института исследований проблем здоровья Дивьи.

Ранее королева Елизавета II лишила рыцарского звания Харви Вайнштейна и еще восемь человек, признанных виновными в преступлениях сексуального характера.

Также сообщалось, что в феврале 2021 года в Великобритании умер 100-летний ветеран Том Мур, которого Елизавета II посвятила в рыцари.

Церемония посвящения в рыцари проходила в июле прошлого года во дворе Виндзорского замка, где сейчас живет королева Великобритании.