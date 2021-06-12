Разработчиков вакцины AstraZeneca наградили рыцарскими титулами
Посвятила ученых в рыцари королева Великобритании Елизавета II.
Британская королева Елизавета II в субботу, 12 июня наградила рыцарским титулом трех ученых, которые причастны к разработке вакцины от коронавирусной инфекции фирмы AstraZeneca.
Как сообщает пресс-служба правительства Великобритании, рыцарских титулов удостоены профессор Оксфордского университета Эндрю Поллард, звания дамы (женский аналог посвящения в рыцари) получили руководитель рабочей группы по вопросам вакцинации Кейт Бингем и профессор Института Дженнера Сара Гилберт.
Также королева вручила орден Британской империи другим ученым, причастным к внедрению вакцинации в Британии, а именно:
- Иену Маккабину, специалисту руководящего комитета рабочей группы по вопросам вакцинации;
- Марку Проктору, главе логистического управления AstraZeneca;
- Чадзи Малек, руководителю управления по продажам и маркетингу британского Национального института исследований проблем здоровья Дивьи.
Ранее королева Елизавета II лишила рыцарского звания Харви Вайнштейна и еще восемь человек, признанных виновными в преступлениях сексуального характера.
Также сообщалось, что в феврале 2021 года в Великобритании умер 100-летний ветеран Том Мур, которого Елизавета II посвятила в рыцари.
Церемония посвящения в рыцари проходила в июле прошлого года во дворе Виндзорского замка, где сейчас живет королева Великобритании.