В Великобритании умер 100-летний ветеран Том Мур, которого Елизавета II посвятила в рыцари

Весной ветеран помог собрать миллионы для борьбы с коронавирусом при помощи благотворительного марафона на ходунках по собственному садику.

В Великобритании от осложнений COVID-19 умер ветеран Второй мировой войны Том Мур, которому было 100 лет, сообщает BBC.

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Том Мур на протяжении нескольких недель лечился дома от воспаления легких. На прошлой неделе его тест на коронавирус оказался положительным. Из-за проблем с дыханием его 31 января поместили в больницу.

Напомним, в марте тогда еще 99-летний Том Мур объявил о сборе пожертвований. Он обещал до дня своего 100-летия 100 раз обойти садик возле своего дома. Для него это не просто – он восстанавливается после операции на тазобедренном суставе и передвигается с помощью ходунков. В результате он собрал 32,7 млн фунтов (36,8 млн евро).

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30 апреля, в день юбилея, Мур получил со всего мира около 140 тысяч поздравительных открыток. Над его домом в этот день устроили показательные полеты самолеты времен Второй мировой войны.

В конце апреля 2020 года Мур поднялся на вершину британских чартов, исполнив вместе с тенором Майклом Боллом и хором медиков песню "Youʼll never walk alone" ("Ты никогда не будешь одинок"). Тем самым Мур признан самым пожилым исполнителем, возглавившим чарты британских синглов, по версии Книги рекордов Гиннесса. Песня была написана для мюзикла "Карусель" в 1945 году и является гимном футбольной команды "Ливерпуль".

17 июля королева Великобритании Елизавета II посвятила его в рыцари.