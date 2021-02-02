У Великобританії помер 100-річний ветеран Том Мур, якого Єлизавета II посвятила в лицарі
Навесні ветеран допоміг зібрати мільйони для боротьби з коронавірусом за допомогою благодійного марафону на ходунках у власному садку.
У Великобританії від ускладнень COVID-19 помер ветеран Другої світової війни Том Мур, якому було 100 років, повідомляє BBC.
Том Мур протягом декількох тижнів лікувався вдома від запалення легенів. Минулого тижня його тест на коронавірус був позитивним. Через проблеми з диханням його 31 січня помістили в лікарню.
Нагадаємо: у березні тоді ще 99-річний Том Мур оголосив про збір пожертвувань. Він обіцяв до дня свого 100-річчя 100 раз обійти садок біля свого будинку. Для нього це не просто — він відновлюється після операції на тазостегновому суглобі і пересувається за допомогою ходунків. У результаті він зібрав 32,7 млн фунтів (36,8 млн євро).
30 квітня, у день ювілею, Мур отримав з усього світу близько 140 тисяч вітальних листівок. Над його будинком у цей день влаштували показові польоти літаки часів Другої світової війни.
Наприкінці квітня 2020 року Мур піднявся на вершину британських чартів, виконавши разом з тенором Майклом Боллом і хором медиків пісню "You'll never walk alone" ( "Ти ніколи не будеш самотній"). Тим самим Мур визнаний найстаршим виконавцем, який очолив чарти британських синглів, за версією Книги рекордів Гіннесса. Пісня була написана для мюзиклу "Карусель" в 1945 році і є гімном футбольної команди "Ліверпуль".
17 липня королева Великобританії Єлизавета II посвятила його в лицарі.