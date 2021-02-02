У Великобританії помер 100-річний ветеран Том Мур, якого Єлизавета II посвятила в лицарі

Навесні ветеран допоміг зібрати мільйони для боротьби з коронавірусом за допомогою благодійного марафону на ходунках у власному садку.

У Великобританії від ускладнень COVID-19 помер ветеран Другої світової війни Том Мур, якому було 100 років, повідомляє BBC.

[ + – ]

Том Мур протягом декількох тижнів лікувався вдома від запалення легенів. Минулого тижня його тест на коронавірус був позитивним. Через проблеми з диханням його 31 січня помістили в лікарню.

Нагадаємо: у березні тоді ще 99-річний Том Мур оголосив про збір пожертвувань. Він обіцяв до дня свого 100-річчя 100 раз обійти садок біля свого будинку. Для нього це не просто — він відновлюється після операції на тазостегновому суглобі і пересувається за допомогою ходунків. У результаті він зібрав 32,7 млн фунтів (36,8 млн євро).

[ + – ]

30 квітня, у день ювілею, Мур отримав з усього світу близько 140 тисяч вітальних листівок. Над його будинком у цей день влаштували показові польоти літаки часів Другої світової війни.

Наприкінці квітня 2020 року Мур піднявся на вершину британських чартів, виконавши разом з тенором Майклом Боллом і хором медиків пісню "You'll never walk alone" ( "Ти ніколи не будеш самотній"). Тим самим Мур визнаний найстаршим виконавцем, який очолив чарти британських синглів, за версією Книги рекордів Гіннесса. Пісня була написана для мюзиклу "Карусель" в 1945 році і є гімном футбольної команди "Ліверпуль".

17 липня королева Великобританії Єлизавета II посвятила його в лицарі.