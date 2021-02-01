100-летний ветеран Том Мур, собравший миллионы для врачей, госпитализирован с коронавирусом

Мур пока не получал прививку от коронавируса, так как вакцина несовместима с препаратами от пневмонии, которые он принимает.

Британский ветеран Второй мировой войны Том Мур на протяжении последних нескольких недель лечился дома от воспаления легких. На прошлой неделе его тест на коронавирус оказался положительным. Из-за проблем с дыханием его 31 января поместили в больницу. Как сообщила дочь Ханна Мур, он находится в обычной палате, так как помещать его в палату интенсивной терапии нет необходимости.

[ + – ] Том Мур со своей книгой, которую он написал для детей

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пожелал Муру скорейшего выздоровления. "Вы подарили вдохновение всей нации", – написал он в Twitter.

Ветеран пока не получал прививку от коронавируса, так как вакцина несовместима с некоторыми препаратами от пневмонии, которые он принимает.

Мура многие СМИ до сих пор называют "капитан Том", несмотря на то что в прошлом году, в день своего 100-летнего юбилея, он получил звание полковника

Ветеран стал известен весной 2020 года, когда пообещал с помощью ходунков пройти 100 кругов по своему саду и собрать минимум 1000 фунтов стерлингов для ассоциации NHS Charities Together, поддерживающей Национальную службу здравоохранения Великобритании. В результате он собрал 32,7 млн фунтов (36,8 млн евро).

[ + – ]

30 апреля, в день юбилея, Мур получил со всего мира около 140 тысяч поздравительных открыток. Над его домом в этот день устроили показательные полеты самолеты времен Второй мировой войны.

В конце апреля 2020 года Мур поднялся на вершину британских чартов, исполнив вместе с тенором Майклом Боллом и хором медиков песню "Youʼll never walk alone" ("Ты никогда не будешь одинок"). Тем самым Мур признан самым пожилым исполнителем, возглавившим чарты британских синглов, по версии Книги рекордов Гиннесса. Песня была написана для мюзикла "Карусель" в 1945 году и является гимном футбольной команды "Ливерпуль".

[ + – ]

17 июля королева Великобритании Елизавета II посвятила его в рыцари.

Ноябре прошлого года фото Мура украсило обложку журнала GQ.