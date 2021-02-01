100-річний ветеран Том Мур, який зібрав мільйони для лікарів, госпіталізований з коронавірусом

Мур поки не отримував щеплення від коронавірусу, оскільки вакцина несумісна з препаратами від пневмонії, які він приймає.

Британський ветеран Другої світової війни Том Мур протягом останніх декількох тижнів лікувався вдома від запалення легенів. Минулого тижня його тест на коронавірус виявився позитивним. Через проблеми з диханням його 31 січня помістили в лікарню. Як повідомила дочка Ханна Мур, він перебуває у звичайній палаті, бо поміщати його в палату інтенсивної терапії немає необхідності.

[ + – ] Том Мур зі своєю книгою, яку він написав для дітей

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон побажав Муру якнайшвидшого одужання. "Ви подарували натхнення всій нації", — написав він у Twitter.

Ветеран поки не отримував щеплення від коронавірусу, оскільки вакцина несумісна з деякими препаратами від пневмонії, які він приймає.

Мура багато ЗМІ досі називають "капітан Том", незважаючи на те, що в минулому році, у день свого 100-річного ювілею, він отримав звання полковника

Ветеран став відомий навесні 2020 року, коли пообіцяв за допомогою ходунків пройти 100 кіл по своєму саду і зібрати мінімум 1000 фунтів стерлінгів для асоціації NHS Charities Together, що підтримує Національну службу охорони здоров'я Великобританії. У результаті він зібрав 32,7 млн фунтів (36,8 млн євро).

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30 квітня, у день ювілею, Мур отримав з усього світу близько 140 тисяч вітальних листівок. Над його будинком у цей день влаштували показові польоти літаки часів Другої світової війни.

Наприкінці квітня 2020 року Мур піднявся на вершину британських чартів, виконавши разом з тенором Майклом Боллом і хором медиків пісню "You'll never walk alone" ( "Ти ніколи не будеш самотній"). Тим самим Мур визнаний найстаршим виконавцем, який очолив чарти британських синглів, за версією Книги рекордів Гіннесса. Пісня була написана для мюзиклу "Карусель" у 1945 році і є гімном футбольної команди "Ліверпуль".

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17 липня королева Великобританії Єлизавета II посвятила його в лицарі.

У листопаді минулого року фото Мура прикрасило обкладинку журналу GQ.