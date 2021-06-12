Розробників вакцини AstraZeneca нагородили лицарськими титулами

Посвятила вчених в лицарі королева Великобританії Єлизавета II.

Британська королева Єлизавета II в суботу, 12 червня нагородила лицарським титулом трьох вчених, які причетні до розробки вакцини від коронавірусної інфекції фірми AstraZeneca.

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Як повідомляє пресслужба уряду Великобританії, лицарських титулів удостоєні професор Оксфордського університету Ендрю Поллард, звання дами (жіночий аналог посвяти в лицарі) отримали керівник робочої групи з питань вакцинації Кейт Бінгем і професор Інституту Дженнера Сара Гілберт.

Також королева вручила орден Британської імперії іншим вченим, причетним до впровадження вакцинації в Британії, а саме:

Ієну Маккабіну, фахівцю керівного комітету робочої групи з питань вакцинації;

Марку Проктору, главі логістичного управління AstraZeneca;

Чадзі Малеку, керівнику управління з продажу і маркетингу британського Національного інституту досліджень проблем здоров'я Дівьї.

Раніше королева Єлизавета II позбавила лицарського звання Харві Вайнштейна і ще вісім чоловік, визнаних винними в злочинах сексуального характеру.

Також повідомлялося, що в лютому 2021 року в Великобританії помер 100-річний ветеран Том Мур, якого Єлизавета II посвятила в лицарі.

Церемонія посвяти в лицарі проходила в липні минулого року у дворі Віндзорського замку, де зараз живе королева Великобританії.