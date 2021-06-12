Розробників вакцини AstraZeneca нагородили лицарськими титулами
Посвятила вчених в лицарі королева Великобританії Єлизавета II.
Британська королева Єлизавета II в суботу, 12 червня нагородила лицарським титулом трьох вчених, які причетні до розробки вакцини від коронавірусної інфекції фірми AstraZeneca.
Як повідомляє пресслужба уряду Великобританії, лицарських титулів удостоєні професор Оксфордського університету Ендрю Поллард, звання дами (жіночий аналог посвяти в лицарі) отримали керівник робочої групи з питань вакцинації Кейт Бінгем і професор Інституту Дженнера Сара Гілберт.
Також королева вручила орден Британської імперії іншим вченим, причетним до впровадження вакцинації в Британії, а саме:
- Ієну Маккабіну, фахівцю керівного комітету робочої групи з питань вакцинації;
- Марку Проктору, главі логістичного управління AstraZeneca;
- Чадзі Малеку, керівнику управління з продажу і маркетингу британського Національного інституту досліджень проблем здоров'я Дівьї.
Раніше королева Єлизавета II позбавила лицарського звання Харві Вайнштейна і ще вісім чоловік, визнаних винними в злочинах сексуального характеру.
Також повідомлялося, що в лютому 2021 року в Великобританії помер 100-річний ветеран Том Мур, якого Єлизавета II посвятила в лицарі.
Церемонія посвяти в лицарі проходила в липні минулого року у дворі Віндзорського замку, де зараз живе королева Великобританії.