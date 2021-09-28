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Тренди осені 2021. Меган Маркл показала три стильних образи сезону

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Меган Маркл і принц Гаррі в Нью-Йорку
Фото: Getty Images

Дружина принца Гаррі показала всьому світу, що обов'язково варто тримати в гардеробі на осінь, щоб виглядати так само стильно і яскраво, як вона.

Триденний вояж герцогині Сассекської в Нью-Йорк разом з чоловіком, принцом Гаррі, надихнув стилістів на складання головних тенденцій осіннього гардеробу. На щастя, Меган Маркл переодягалася в мегаполісі цілих п'ять разів, демонструючи кожного разу образ на десятки тисяч доларів. Фокус з'ясував основні тренди, які задала королівська особа.

Total Blaсk — модний тренд осені 2021

Комплект з водолазки, високих штанів і пальта в чорному кольорі під каблук виглядає стильно і дорого. Він відмінно підійде любителькам ділового стилю і стане безпрограшним варіантом для походу на захід просто неба. Ще одна перевага такого ансамблю — можливість підібрати до нього яскравий аксесуар у вигляді цікавої брошки або хустки.

Меган Маркл в Нью-Йорку
Меган Маркл у пальті Emporio Armani, чорних штанах і туфлях Aquazzura
Фото: Getty Images

Не менш цікаво виглядатимуть однотонні ансамблі в інших кольорах, а водолазку цілком можна замінити тонким светром. Які саме светри популярні в цьому сезоні, можна дізнатися з нашого матеріалу.

Спідниця-олівець у комплекті з водолазкою і пальто в кольорі camel — актуальний образ сезону

Пальто в кольорі camel — must have сезону осінь 2021, і Меган Маркл вловила цей тренд, поєднавши його з чорною водолазкою і спідницею-олівцем такого ж кольору. До образу підійдуть туфлі-човники на шпильці, чоботи, що облягають ногу, або елегантні ботильйони. До речі, Фокус писав про те, до якого взуття варто придивитися цієї осені.

стиль Меган Маркл
Пальто кольору camel Меган з'єднала зі спідницею-олівцем і водолазкою
Фото: Getty Images

Ансамбль актуального кольору і туфлі-човники

У школу в Гарлемі Меган Маркл приїхала в пальті і штанах кольору фуксія від Loro Piana, доповнивши образ туфлями в тон від Manolo Blahnik з гострим носком. Цієї осені поєднання речей одного кольору, а ще краще, костюм модного відтінку додадуть образу індивідуальності і підкреслять смак.

Серед інших популярних кольорів цієї осені за версією інституту Pantone — відтінок Pale Rosette, теплий теракот, яскраво-синій, відтінок фіолетового і синього Rhodonite, сіро-блакитний колір Spring Lake, відтінок коричневого Root Beer, відтінок зеленого Leprechaun, теплий відтінок жовтого Illuminating, а також вогненно-червоний колір.

Меган Маркл в Гарлемі
Меган у речах від Loro Piana
Фото: Getty Images

Щоб виглядати ще більш стильно цієї осені, рекомендуємо підібрати найактуальнішу сумку сезону, а також звернути увагу на шарфи.