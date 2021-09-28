Тренди осені 2021. Меган Маркл показала три стильних образи сезону

Дружина принца Гаррі показала всьому світу, що обов'язково варто тримати в гардеробі на осінь, щоб виглядати так само стильно і яскраво, як вона.

Триденний вояж герцогині Сассекської в Нью-Йорк разом з чоловіком, принцом Гаррі, надихнув стилістів на складання головних тенденцій осіннього гардеробу. На щастя, Меган Маркл переодягалася в мегаполісі цілих п'ять разів, демонструючи кожного разу образ на десятки тисяч доларів. Фокус з'ясував основні тренди, які задала королівська особа.

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Total Blaсk — модний тренд осені 2021

Комплект з водолазки, високих штанів і пальта в чорному кольорі під каблук виглядає стильно і дорого. Він відмінно підійде любителькам ділового стилю і стане безпрограшним варіантом для походу на захід просто неба. Ще одна перевага такого ансамблю — можливість підібрати до нього яскравий аксесуар у вигляді цікавої брошки або хустки.

[ + – ] Меган Маркл у пальті Emporio Armani, чорних штанах і туфлях Aquazzura Фото: Getty Images

Не менш цікаво виглядатимуть однотонні ансамблі в інших кольорах, а водолазку цілком можна замінити тонким светром. Які саме светри популярні в цьому сезоні, можна дізнатися з нашого матеріалу.

Спідниця-олівець у комплекті з водолазкою і пальто в кольорі camel — актуальний образ сезону

Пальто в кольорі camel — must have сезону осінь 2021, і Меган Маркл вловила цей тренд, поєднавши його з чорною водолазкою і спідницею-олівцем такого ж кольору. До образу підійдуть туфлі-човники на шпильці, чоботи, що облягають ногу, або елегантні ботильйони. До речі, Фокус писав про те, до якого взуття варто придивитися цієї осені.

[ + – ] Пальто кольору camel Меган з'єднала зі спідницею-олівцем і водолазкою Фото: Getty Images

Ансамбль актуального кольору і туфлі-човники

У школу в Гарлемі Меган Маркл приїхала в пальті і штанах кольору фуксія від Loro Piana, доповнивши образ туфлями в тон від Manolo Blahnik з гострим носком. Цієї осені поєднання речей одного кольору, а ще краще, костюм модного відтінку додадуть образу індивідуальності і підкреслять смак.

Серед інших популярних кольорів цієї осені за версією інституту Pantone — відтінок Pale Rosette, теплий теракот, яскраво-синій, відтінок фіолетового і синього Rhodonite, сіро-блакитний колір Spring Lake, відтінок коричневого Root Beer, відтінок зеленого Leprechaun, теплий відтінок жовтого Illuminating, а також вогненно-червоний колір.

[ + – ] Меган у речах від Loro Piana Фото: Getty Images

Щоб виглядати ще більш стильно цієї осені, рекомендуємо підібрати найактуальнішу сумку сезону, а також звернути увагу на шарфи.