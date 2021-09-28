Тренды осени 2021. Меган Маркл показала три стильных образа сезона

Жена принца Гарри показала всему миру, что обязательно стоит заиметь в гардеробе на осень, чтобы выглядеть так же стильно и ярко, как она.

Трехдневной вояж герцогини Сассекской в Нью-Йорк вместе с мужем, принцем Гарри, вдохновил стилистов на составление главных тенденций осеннего гардероба. Благо, Меган Маркл переодевалась в мегаполисе целых пять раз, демонстрируя каждый раз образ на десятки тысяч долларов. Фокус выяснил основные тренды, которые задала королевская особа.

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Total blaсk – модный тренд осени 2021

Комплект из водолазки, высоких брюк и пальто в черном цвете под каблук смотрится стильно и дорого. Он отлично подойдет любительницам делового стиля и станет беспроигрышным вариантом для похода на мероприятие под открытым небом. Еще одно преимущество такого ансамбля – возможность подобрать к нему яркий аксессуар в виде интересной броши или платка.

[ + – ] Меган Маркл в пальто Emporio Armani, черных брюках и туфлях Aquazzura Фото: Getty Images

Не менее интересно будут смотреться однотонные ансамбли в других цветах, а водолазку вполне можно заменить тонким свитером. Какие именно свитера популярны в этом сезоне, можно узнать из нашего материала.

Юбка-карандаш в комплекте с водолазкой и пальто в цвете camel – актуальный образ сезона

Пальто в цвете camel – mast have сезона осень 2021, и Меган Маркл уловила этот тренд, соединив его с черной водолазкой и юбкой-карандашом такого же цвета. К образу подойдут туфли-лодочки на шпильке, облегающие ногу сапоги или элегантные ботильоны. Кстати, Фокус писал о том, к какой обуви стоит присмотреться этой осенью.

[ + – ] Пальто цвета camel Меган соединила с юбкой-карандашом и водолазкой Фото: Getty Images

Ансамбль актуального цвета и туфли-лодочки

В школу в Гарлеме Меган Маркл приехала в пальто и брюках цвета фуксия от Loro Piana, дополнив образ туфлями в тон от Manolo Blahnik с острым носком. Этой осенью сочетание вещей одного цвета, а еще лучше, костюм модного оттенка добавят образу индивидуальности и подчеркнут вкус.

Среди других популярных цветов этой осени по версии института Pantone – оттенок Pale Rosette, теплый терракот, ярко-синий, оттенок фиолетового и синего Rhodonite, серо-голубой цвет Spring Lake, оттенок коричневого Root Beer, оттенок зеленого Leprechaun, теплый оттенок желтого Illuminating, а также огненно-красный цвет.

[ + – ] Меган в вещах от Loro Piana Фото: Getty Images

Чтобы выглядеть еще более стильно этой осенью, рекомендуем подобрать самую актуальную сумку сезона, а также обратить внимание на шарфы.