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Модные тренды. Что диктует мода в сезоне осень-зима 2021

Лидия Новоселецкая
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модели на подиуме, тренды осень 2021,
Фото: Getty Images | Мы отчетливо наблюдаем усталость от "домашнего" стиля одежды и нейтральных цветов

Текущий год подарил планете чуть больше определенности, чем прошлый. Это моментально отразилось на решении дизайнеров превратить модные подиумы в источник эмоционального вдохновения, что кардинально отличается от прошлогоднего тренда, когда модные дома прогнозировали миру жизнь в пижамах и спортивных костюмах.

Первый месяц осени — время для горячего какао, глинтвейна, посиделок на террасе, укутавшись в плед, ожидания бабьего лета и наслаждения все еще теплой погодой, которая то и дело чередуется затяжными дождями и пасмурным небом. А еще это время пожелтевших листьев, их удивительного и ни с чем не сравнимого запаха, который хочется вдыхать полной грудью, а также повод обновить гардероб, чтобы серые осенние дни наполнить яркими красками и позитивными эмоциями.

Текущий год подарил планете чуть больше определенности, чем прошлый. Это моментально отразилось на решении дизайнеров превратить модные подиумы в источник эмоционального вдохновения, что кардинально отличается от прошлогоднего тренда, когда модные дома прогнозировали миру жизнь в пижамах и спортивных костюмах.

Осенью 2021 года мы наблюдаем возвращение плиссированных юбок, обилие воланов, рюшей, оборок, а также вязаные вещи ярких цветов, включая "бабушкины" жилеты. Мы отчетливо наблюдаем усталость от "домашнего" стиля одежды и нейтральных цветов, которым на смену пришли порой по-настоящему эксцентричные модные решения. Так, в числе наиболее модных решений сезона оказалось маленькое черное платье, которое, конечно же, никогда не выходило из моды, но в списке ключевых трендов сезона не числилось уже много лет.

Миучча Прада
Миучча Прада , итальянский модельер

"Ваша одежда — это способ преподнести себя миру, особенно сейчас, когда общение становится таким быстрым. Мода — это моментальный язык"

На фоне явного подиумного оживления отмечается перманентный в последние годы тренд на функциональность, осознанное потребление и желание создавать одежду не на один сезон. Креативные руководители модных домов акцентируют на решениях, гармонично дополняющих единицы одежды прошлых сезонов. Причем эта тенденция касается всех аспектов моды — от силуэтов до цветовых оттенков. Даже функциональность, которая обычно ассоциируется со скукой и обыденностью, в этом сезоне нас удивит.

Мужской гардероб: осень 2021

Уютный трикотаж

модель в трикотажном костюме на подиуме, тренды осень 2021,
Этой осенью мужчинам предложили вязаные поло и утепленные штаны

Сейчас кажется невозможным спрогнозировать, в какой реальности мы будем жить в ближайшие несколько месяцев, но влияние главной мировой повестки в виде коронавируса наверняка сохранится. Вероятно, именно поэтому одним из акцентных трендов сезона осень-зима 2021 стал мягкий, уютный на вид трикотаж. Этой осенью мужчинам предложили вязаные поло и утепленные штаны. Также актуальны решения с отсылкой к пижаме и домашней одежде, в которой, впрочем, не стыдно появиться на публике.

Важно
Незаметная роскошь. Почему быть модным в 21 веке — это не про одежду

Мы привыкли к тому, что мужские кальсоны не могут быть лейтмотивной составляющей мужского гардероба, но в этот раз модные дома и молодые дизайнеры предлагают мужчинам эту традиционно домашнюю пару брюк в качестве важной базовой единицы одежды в холодное время года.

А на смену классическим рубашкам из хлопка пришли трикотажные рубашки поло.

Довольно часто важной составляющей мужских модных показов являются трикотажные жилеты, но в этом сезоне их обилие превосходит все мыслимые ожидания. Словом, этот предмет одежды, на долгое время ушедший на второй план и считавшийся предметом гардероба отцов и дедов, снова вернулся в линейки ведущих модных домов.

Водолазки и свитер с горлом

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В этом сезоне мы видим водолазки и свитера с высоким горлом почти в каждой коллекции

Высокий ворот и объемная горловина для осени и зимы — ожидаемая тенденция, но этот факт не уменьшает ее значимости. В этом сезоне мы видим водолазки и свитера с высоким горлом почти в каждой коллекции. Есть вероятность, что воронкообразные вороты призваны исполнять роль защитных масок, ставших повседневным атрибутом. Неудивительно, что дизайнеры начали интегрировать этот аксессуар в свои коллекции, попутно придумывая ему новые смыслы. Некоторые модные дома предлагают носить водолазки в сочетании с куртками и пальто, в то время как иные предлагают декорировать горловины свитеров массивными брошами.

Комбинезоны

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Мужской комбинезон имеет все шансы стать важной составляющей гардероба

Когда речь заходит о смелых тенденциях мужской моды, одну из ключевых позиций в их числе занимают комбинезоны. При этом допускается разнообразие силуэтов, длины и цветовых решений. Можно говорить как о вариациях комбинезонов до колена, так и более элегантных решениях. Словом, мужской комбинезон имеет все шансы стать важной составляющей гардероба модников не на один сезон.

Высокие сапоги

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Высокие сапоги наступившей осенью по-прежнему актуальны

Постапокалиптические сапоги прошлого сезона наступившей осенью по-прежнему актуальны. Дизайнеры сочетают функциональную обувь, будь то резиновые или ковбойские сапоги, как с практичными, так и более смелыми решениями. Во многих подиумных образах внимание сфокусировано на объеме в верхней части силуэта. Еще одним дополняющим аксессуаром, обыгрывающим высокую длину сапог, являются носки и гольфы, которые отчетливо видны над голенищем.

Теплая панама

теплая панама, мода осень-зима
Неотъемлемой составляющей силуэтов осени и зимы 2021 станут утепленные панамы

Учитывая тот факт, что в последние несколько сезонов в линейках мужской моды акценты расставлены на экипировке для туристических походов и спорта, неотъемлемой составляющей силуэтов осени и зимы 2021 станут утепленные панамы — популярная единица женского гардероба более двух сезонов. В этот раз головной убор представлен в осенних оттенках и принтах, например в теплых оранжево-коричневых тонах.

Женский гардероб: осень 2021

Меховое пальто

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Подиумы женских коллекций в очередной раз пестрят мехом

Подиумы женских коллекций в очередной раз пестрят мехом, в основном искусственным, в очередной раз переживая возрождение тренда на объемные меховые пальто. Так, в показе итальянского модного дома Prada представили разнообразные синтетические меховые пальто и палантины. Мехом декорировали даже оформление презентации. В свою очередь дом Dolce & Gabbana при создании меховых пальто отличился яркими сочетаниями красного, черного, оранжевого и синего цветов.

Меховые аксессуары

аксессуары из меха, модные тренды 2021
Модные дома делают акцент на меховых аксессуарах

Первым модным домом, который в этом сезоне сделал акцент на меховых аксессуарах, стал Miu Miu, но он оказался не единственным, кто создал множество нетрадиционных изделий из натурального и искусственного меха. Аксессуары из этого материала присутствовали на всех главных показах Недель моды сезона осень-зима 2021. Пушистые кроссовки выглядывали из-под брюк моделей Ambush, "плюшевые" сапоги стали акцентом образов Chanel, а "лохматые" шапочки — колоритной акцентуацией коллекции Acne Studios.

Важно
Модные тренды осени 2021. Топ актуальных женских кардиганов сезона
Модные тренды осени 2021. Топ актуальных женских кардиганов сезона

Шотландка

шотландская клетка, тренды осень 2021
Больше всего "шотландки" замечено на показе британской иконы моды Вивьен Вествуд

Некоторые модницы применяют в своих образах традиционные килты и тематически солидарную с ними одежду. Однако шотландская клетка периодически становится мейнстримом. Особенно это касается моды холодного времени года, когда уютный шотландский принт эффектно коррелирует с золотисто-серыми красками осени. Больше всего "шотландки" замечено на показе британской иконы моды Вивьен Вествуд, которая создала невероятное разнообразие костюмов и юбок с применением этого принта.

Стеганая одежда

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С каждым сезоном стеганых предметов гардероба становится все больше

Тренд на стеганое популярен в модной индустрии долгое время. Однако с каждым сезоном стеганых предметов гардероба становится все больше. В этот раз помимо привычных пальто, курток и пуховиков дизайнеры предложили распространить стежку на другие единицы одежды. Так появились стеганые бальные платья, жилеты, похожие на одеяла, а также объемные и очень короткие куртки-бомберы, которые модельеры предлагают носить с юбками ультра-мини.