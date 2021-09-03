Модные тренды. Что диктует мода в сезоне осень-зима 2021

Текущий год подарил планете чуть больше определенности, чем прошлый. Это моментально отразилось на решении дизайнеров превратить модные подиумы в источник эмоционального вдохновения, что кардинально отличается от прошлогоднего тренда, когда модные дома прогнозировали миру жизнь в пижамах и спортивных костюмах.

Первый месяц осени — время для горячего какао, глинтвейна, посиделок на террасе, укутавшись в плед, ожидания бабьего лета и наслаждения все еще теплой погодой, которая то и дело чередуется затяжными дождями и пасмурным небом. А еще это время пожелтевших листьев, их удивительного и ни с чем не сравнимого запаха, который хочется вдыхать полной грудью, а также повод обновить гардероб, чтобы серые осенние дни наполнить яркими красками и позитивными эмоциями.

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Текущий год подарил планете чуть больше определенности, чем прошлый. Это моментально отразилось на решении дизайнеров превратить модные подиумы в источник эмоционального вдохновения, что кардинально отличается от прошлогоднего тренда, когда модные дома прогнозировали миру жизнь в пижамах и спортивных костюмах.

Осенью 2021 года мы наблюдаем возвращение плиссированных юбок, обилие воланов, рюшей, оборок, а также вязаные вещи ярких цветов, включая "бабушкины" жилеты. Мы отчетливо наблюдаем усталость от "домашнего" стиля одежды и нейтральных цветов, которым на смену пришли порой по-настоящему эксцентричные модные решения. Так, в числе наиболее модных решений сезона оказалось маленькое черное платье, которое, конечно же, никогда не выходило из моды, но в списке ключевых трендов сезона не числилось уже много лет.

Миучча Прада , итальянский модельер

"Ваша одежда — это способ преподнести себя миру, особенно сейчас, когда общение становится таким быстрым. Мода — это моментальный язык"

На фоне явного подиумного оживления отмечается перманентный в последние годы тренд на функциональность, осознанное потребление и желание создавать одежду не на один сезон. Креативные руководители модных домов акцентируют на решениях, гармонично дополняющих единицы одежды прошлых сезонов. Причем эта тенденция касается всех аспектов моды — от силуэтов до цветовых оттенков. Даже функциональность, которая обычно ассоциируется со скукой и обыденностью, в этом сезоне нас удивит.

Мужской гардероб: осень 2021

Уютный трикотаж

[ + – ] Этой осенью мужчинам предложили вязаные поло и утепленные штаны

Сейчас кажется невозможным спрогнозировать, в какой реальности мы будем жить в ближайшие несколько месяцев, но влияние главной мировой повестки в виде коронавируса наверняка сохранится. Вероятно, именно поэтому одним из акцентных трендов сезона осень-зима 2021 стал мягкий, уютный на вид трикотаж. Этой осенью мужчинам предложили вязаные поло и утепленные штаны. Также актуальны решения с отсылкой к пижаме и домашней одежде, в которой, впрочем, не стыдно появиться на публике.

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Мы привыкли к тому, что мужские кальсоны не могут быть лейтмотивной составляющей мужского гардероба, но в этот раз модные дома и молодые дизайнеры предлагают мужчинам эту традиционно домашнюю пару брюк в качестве важной базовой единицы одежды в холодное время года.

А на смену классическим рубашкам из хлопка пришли трикотажные рубашки поло.

Довольно часто важной составляющей мужских модных показов являются трикотажные жилеты, но в этом сезоне их обилие превосходит все мыслимые ожидания. Словом, этот предмет одежды, на долгое время ушедший на второй план и считавшийся предметом гардероба отцов и дедов, снова вернулся в линейки ведущих модных домов.

Водолазки и свитер с горлом

[ + – ] В этом сезоне мы видим водолазки и свитера с высоким горлом почти в каждой коллекции

Высокий ворот и объемная горловина для осени и зимы — ожидаемая тенденция, но этот факт не уменьшает ее значимости. В этом сезоне мы видим водолазки и свитера с высоким горлом почти в каждой коллекции. Есть вероятность, что воронкообразные вороты призваны исполнять роль защитных масок, ставших повседневным атрибутом. Неудивительно, что дизайнеры начали интегрировать этот аксессуар в свои коллекции, попутно придумывая ему новые смыслы. Некоторые модные дома предлагают носить водолазки в сочетании с куртками и пальто, в то время как иные предлагают декорировать горловины свитеров массивными брошами.

Комбинезоны

[ + – ] Мужской комбинезон имеет все шансы стать важной составляющей гардероба

Когда речь заходит о смелых тенденциях мужской моды, одну из ключевых позиций в их числе занимают комбинезоны. При этом допускается разнообразие силуэтов, длины и цветовых решений. Можно говорить как о вариациях комбинезонов до колена, так и более элегантных решениях. Словом, мужской комбинезон имеет все шансы стать важной составляющей гардероба модников не на один сезон.

Высокие сапоги

[ + – ] Высокие сапоги наступившей осенью по-прежнему актуальны

Постапокалиптические сапоги прошлого сезона наступившей осенью по-прежнему актуальны. Дизайнеры сочетают функциональную обувь, будь то резиновые или ковбойские сапоги, как с практичными, так и более смелыми решениями. Во многих подиумных образах внимание сфокусировано на объеме в верхней части силуэта. Еще одним дополняющим аксессуаром, обыгрывающим высокую длину сапог, являются носки и гольфы, которые отчетливо видны над голенищем.

Теплая панама

[ + – ] Неотъемлемой составляющей силуэтов осени и зимы 2021 станут утепленные панамы

Учитывая тот факт, что в последние несколько сезонов в линейках мужской моды акценты расставлены на экипировке для туристических походов и спорта, неотъемлемой составляющей силуэтов осени и зимы 2021 станут утепленные панамы — популярная единица женского гардероба более двух сезонов. В этот раз головной убор представлен в осенних оттенках и принтах, например в теплых оранжево-коричневых тонах.

Женский гардероб: осень 2021

Меховое пальто

[ + – ] Подиумы женских коллекций в очередной раз пестрят мехом

Подиумы женских коллекций в очередной раз пестрят мехом, в основном искусственным, в очередной раз переживая возрождение тренда на объемные меховые пальто. Так, в показе итальянского модного дома Prada представили разнообразные синтетические меховые пальто и палантины. Мехом декорировали даже оформление презентации. В свою очередь дом Dolce & Gabbana при создании меховых пальто отличился яркими сочетаниями красного, черного, оранжевого и синего цветов.

Меховые аксессуары

[ + – ] Модные дома делают акцент на меховых аксессуарах

Первым модным домом, который в этом сезоне сделал акцент на меховых аксессуарах, стал Miu Miu, но он оказался не единственным, кто создал множество нетрадиционных изделий из натурального и искусственного меха. Аксессуары из этого материала присутствовали на всех главных показах Недель моды сезона осень-зима 2021. Пушистые кроссовки выглядывали из-под брюк моделей Ambush, "плюшевые" сапоги стали акцентом образов Chanel, а "лохматые" шапочки — колоритной акцентуацией коллекции Acne Studios.

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Шотландка

[ + – ] Больше всего "шотландки" замечено на показе британской иконы моды Вивьен Вествуд

Некоторые модницы применяют в своих образах традиционные килты и тематически солидарную с ними одежду. Однако шотландская клетка периодически становится мейнстримом. Особенно это касается моды холодного времени года, когда уютный шотландский принт эффектно коррелирует с золотисто-серыми красками осени. Больше всего "шотландки" замечено на показе британской иконы моды Вивьен Вествуд, которая создала невероятное разнообразие костюмов и юбок с применением этого принта.

Стеганая одежда

[ + – ] С каждым сезоном стеганых предметов гардероба становится все больше

Тренд на стеганое популярен в модной индустрии долгое время. Однако с каждым сезоном стеганых предметов гардероба становится все больше. В этот раз помимо привычных пальто, курток и пуховиков дизайнеры предложили распространить стежку на другие единицы одежды. Так появились стеганые бальные платья, жилеты, похожие на одеяла, а также объемные и очень короткие куртки-бомберы, которые модельеры предлагают носить с юбками ультра-мини.