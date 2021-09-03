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Модні тренди. Що диктує мода в сезоні осінь-зима 2021

Лідія Новоселецька
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Фото: Getty Images | Ми чітко бачимо втому від "домашнього" стилю одягу і нейтральних кольорів

Поточний рік подарував планеті трохи більше визначеності, ніж минулий. Це моментально відбилося на рішенні дизайнерів перетворити модні подіуми в джерело емоційного натхнення, що кардинально відрізняється від торішнього тренду, коли модні будинки прогнозували світові життя в піжамах і спортивних костюмах.

Перший місяць осені — час для гарячого какао, глінтвейну, посиденьок на терасі, загорнувшись у плед, очікування бабиного літа і насолоди все ще теплою погодою, яка раз у раз чергується із затяжними дощами і похмурим небом. А ще цей час пожовклого листя, його дивного і незрівнянного запаху, який хочеться вдихати на повні груди, а також привід оновити гардероб, щоб сірі осінні дні наповнити яскравими фарбами і позитивними емоціями.

Поточний рік подарував планеті трохи більше визначеності, ніж минулий. Це моментально відбилося на рішенні дизайнерів перетворити модні подіуми в джерело емоційного натхнення, що кардинально відрізняється від торішнього тренду, коли модні будинки прогнозували світові життя в піжамах і спортивних костюмах.

Восени 2021 року ми спостерігаємо повернення плісированих спідниць, велику кількість воланів, рюшів, оборок, а також в'язані речі яскравих кольорів, включаючи "бабусині" жилети. Ми чітко бачимо втому від "домашнього" стилю одягу і нейтральних кольорів, яким на зміну прийшли часом по-справжньому ексцентричні модні рішення. Так, у числі найбільш модних рішень сезону опинилося маленьке чорне плаття, яке, звичайно ж, ніколи не виходило з моди, але в списку ключових трендів сезону не значилося вже багато років.

Міучча Прада
Міучча Прада , італійська модельєрка

"Ваш одяг — це спосіб піднести себе світу, особливо зараз, коли спілкування стає таким швидким. Мода — це моментальна мова"

На фоні явного подіумного пожвавлення відзначається перманентний в останні роки тренд на функціональність, усвідомлене споживання і бажання створювати одяг не на один сезон. Креативні керівники модних будинків акцентують увагу на рішеннях, що гармонійно доповнюють одиниці одягу минулих сезонів. Причому ця тенденція стосується всіх аспектів моди — від силуетів до колірних відтінків. Навіть функціональність, яка зазвичай асоціюється з нудьгою і буденністю, у цьому сезоні нас здивує.

Чоловічий гардероб: осінь 2021

Затишний трикотаж

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Цієї осені чоловікам запропонували в'язані поло й утеплені штани

Наразі здається неможливим спрогнозувати, у якій реальності ми будемо жити в найближчі кілька місяців, але вплив головного світового порядку денного у вигляді коронавірусу, напевно, збережеться. Ймовірно, саме тому одним з акцентних трендів сезону осінь-зима 2021 став м'який, затишний на вигляд трикотаж. Цієї осені чоловікам запропонували в'язані поло й утеплені штани. Також актуальні рішення з відсиланням до піжами і домашнього одягу, у якому, втім, не соромно з'явитися на публіці.

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Ми звикли до того, що чоловічі кальсони не можуть бути лейтмотивним складником чоловічого гардеробу, але цього разу модні будинки і молоді дизайнери пропонують чоловікам цю традиційно домашню пару штанів як важливу базову одиницю одягу в холодну пору року.

А на зміну класичним сорочкам з бавовни прийшли трикотажні сорочки поло.

Досить часто важливим складником чоловічих модних показів є трикотажні жилети, але в цьому сезоні їхня велика кількість перевершує всі мислимі очікування. Словом, цей предмет одягу, що на довгий час пішов на другий план і вважався предметом гардеробу батьків і дідів, знову повернувся в лінійки провідних модних будинків.

Водолазки і светр з горлом

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У цьому сезоні ми бачимо водолазки і светри з високим горлом майже в кожній колекції

Високий комір і об'ємна горловина для осені та зими — очікувана тенденція, але цей факт не зменшує її значущості. У цьому сезоні ми бачимо водолазки і светри з високим горлом майже в кожній колекції. Є ймовірність, що воронкоподібні коміри покликані виконувати роль захисних масок, які стали повсякденним атрибутом. Не дивно, що дизайнери почали інтегрувати цей аксесуар у свої колекції, попутно придумуючи йому нові смисли. Деякі модні будинки пропонують носити водолазки в поєднанні з куртками і пальто, у той час як інші пропонують декорувати горловини светрів масивними брошками.

Комбінезони

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Чоловічий комбінезон має всі шанси стати важливим складником гардеробу

Коли мова заходить про сміливі тенденції чоловічої моди, одну з ключових позицій у їхньому числі займають комбінезони. При цьому допускається різноманітність силуетів, довжини і колірних рішень. Можна говорити як про варіації комбінезонів до коліна, так і про більш елегантні рішення. Словом, чоловічий комбінезон має всі шанси стати важливим складником гардеробу модників не на один сезон.

Високі чоботи

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Високі чоботи цієї осені досі актуальні

Постапокаліптичні чоботи минулого сезону цієї осені як і раніше актуальні. Дизайнери поєднують функціональне взуття, будь то гумові чи ковбойські чоботи, як з практичними, так і більш сміливими рішеннями. У багатьох подіумних образах увага сфокусована на обсязі у верхній частині силуету. Ще одним доповненим аксесуаром, що обігрує високу довжину чобіт, є шкарпетки та гольфи, які чітко видно над халявою.

Тепла панама

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Невід'ємним складником силуетів осені і зими 2021 стануть утеплені панами

З огляду на той факт, що в останні кілька сезонів у лінійках чоловічої моди акценти розставлені на екіпіровці для туристичних походів і спорту, невід'ємним складником силуетів осені і зими 2021 стануть утеплені панами — популярна одиниця жіночого гардеробу понад два сезони. Цього разу головний убір представлений в осінніх відтінках і принтах, наприклад у теплих оранжево-коричневих тонах.

Жіночий гардероб: осінь 2021

Хутряне пальто

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Подіуми жіночих колекцій вчергове рясніють хутром

Подіуми жіночих колекцій вчергове рясніють хутром, в основному штучним, вчергове переживаючи відродження тренду на об'ємні хутряні пальта. Так, у показі італійського модного будинку Prada представили різноманітні синтетичні хутряні пальта і палантини. Хутром декорували навіть оформлення презентації. У свою чергу будинок Dolce & Gabbana при створенні хутряних пальт відзначився яскравими поєднаннями червоного, чорного, оранжевого та синього кольорів.

Хутряні аксесуари

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Модні будинки роблять акцент на хутряних аксесуарах

Першим модним будинком, який у цьому сезоні зробив акцент на хутряних аксесуарах, став Miu Miu, але він виявився не єдиним, хто створив безліч нетрадиційних виробів з натурального і штучного хутра. Аксесуари з цього матеріалу були на всіх головних показах Тижнів моди сезону осінь-зима 2021. Пухнасті кросівки визирали з-під штанів моделей Ambush, "плюшеві" чоботи стали акцентом образів Chanel, а "кошлаті" шапочки — колоритною акцентуацією колекції Acne Studios.

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Модні тренди осені. Топ найактуальніших жіночих кардиганів сезону осінь-2021
Модні тренди осені. Топ найактуальніших жіночих кардиганів сезону осінь-2021

Шотландка

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Найбільше "шотландок" помічено на показі британської ікони моди Вів'єн Вествуд

Деякі модниці застосовують у своїх образах традиційні кілти і тематично солідарний з ними одяг. Однак, шотландська клітинка періодично стає мейнстрімом. Особливо це стосується моди холодної пори року, коли затишний шотландський принт ефектно корелює із золотисто-сірими барвами осені. Найбільше "шотландок" помічено на показі британської ікони моди Вів'єн Вествуд, яка створила неймовірне розмаїття костюмів і спідниць із застосуванням цього принту.

Стьобаний одяг

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З кожним сезоном стьобаних предметів гардеробу стає все більше

Тренд на стьобане популярний у модній індустрії довгий час. Однак, з кожним сезоном стьобаних предметів гардеробу стає все більше. Цього разу, крім звичних пальт, курток і пуховиків, дизайнери запропонували поширити стьобане на інші одиниці одягу. Так з'явилися стьобані бальні сукні, жилети, схожі на ковдри, а також об'ємні і дуже короткі куртки-бомбери, які модельєри пропонують носити зі спідницями ультра-міні.