Модні тренди осені. Топ найактуальніших жіночих кардиганів сезону осінь-2021

Кардиган — незамінна річ у міжсезонні і відмінне рішення для створення стильного і модного образу на осінь 2021.

Літо здає свої позиції, а вечори і ночі перед приходом осені стають усе холоднішими. У цей період краще підходять кардигани, які не тільки зігріють у міжсезонні, але і стануть чудовим доповненням образу. Фокус подивився на останні модні жіночі кардигани і пропонує обрати кардиган на осінь відповідно до останніх трендів.

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Кардиган — придуманий для військових, але обожнюваний модницями

Перш ніж почати огляд, згадаємо історію появи цього предмета в гардеробі. Улюблену річ багатьох модниць придумав чоловік: англійський лорд Кардиган. Це він замовив нову деталь обмундирування — в'язаний жакет на ґудзиках на всю довжину — для утеплення солдат у морози під час Балаклавської битви 1854 року. У свою чергу англійські аристократи оцінили практичність цієї речі, і вона надовго залишилася в їхніх шафах.

Згодом кардиган втратив актуальність, і тільки в 60-х роках минулого століття його повернула до життя Мерилін Монро, знявшись у ньому для журналу на голе тіло. Але остаточно кардигани міцно увійшли в моду знову завдяки музиканту Курту Кобейну, який був великим любителем розтягнутих кофт грубої в'язки, зробивши їх ключовим елементом стилю гранж.

Наразі без стильного жіночого кардигану неможливо уявити гардероб жодної модниці. Різноманітність кольорів, фасонів, фактур дозволяють кожній обрати те, що до душі.

[ + – ] Лідер групи Nirvana Курт Кобейн зробив актуальним придуманий у XIX столітті предмет гардеробу Фото: Соцсети

В'язані кардигани

Ніщо так не асоціюється із затишком і теплом, як в'язаний кардиган, який давно став незамінною річчю в гардеробі модниць. Актуальним в'язаний кардиган буде і восени 2021. Короткі, середні, максі кардигани зігріють і прикрасять. При цьому в'язка може бути як тонкою, так середньої товщини і великої, а візерунки — простими або об'ємними. В'язаний кардиган не обов'язково повинен мати ґудзики: довгі кардигани можна доповнити декоративною шпилькою або ж поясом.

У цьому сезоні також популярними будуть кофти дрібної в'язки на ґудзиках, головна особливість яких — простота і лаконічність

Сукня оверсайз — стильно й ефектно

Речі на кілька розмірів більші — тренд останніх сезонів, і модні кардигани 2021 — не виняток. Восени популярними будуть кардигани оверсайз середньої довжини із закладеними рукавами, які ніби спадають з плеча. Крім того, непогано виглядатимуть моделі з рукавами-ліхтариками або типу "летюча миша". Кардигани можуть бути як з великими ґудзиками, так і зовсім без них, або ж на застібці.

Об'ємності кардиганам оверсайз додасть велика в'язка або рельєфні візерунки. Кардигани оверсайз відмінно виглядатимуть як з джинсами і лосинами, так і з класичними штанами, спідницями або сукнями.

Короткий кардиган з ґудзиками

Такий кардиган більше схожий на кофту з трикотажу. Вибираючи цей фасон, варто враховувати, що річ повинна бути приталеною. Короткий кардиган з ґудзиками відмінно виглядатиме на сорочці, тонкому гольфі, водолазці або блузці. Він підійде як для повсякденного образу з джинсами, так і для виходу в люди. У такому випадку під нього можна надіти пишну спідницю. Також стилісти рекомендують звернути увагу на укорочені кардигани. Речі яскравих кольорів і великої фактурної в'язки стануть відмінним доповненням осіннього гардеробу.

Сукня в клітинку

Топ кардиганів осені 2021 буде неповним без кардигану в клітинку. Така річ у гардеробі — прекрасний варіант для тих, хто втомився від однотонності і стандартних рішень. Сукня в клітинку — стильний і практичний одяг, який при правильному комбінуванні зробить образ нетривіальним та незабутнім.

Залежно від довжини і фасону, такий кардиган може стати родзинкою як street-look, так і офісного ансамблю. Наприклад, короткий кардиган у клітинку на ґудзиках добре буде виглядати зі спідницею-футляром, кардиган-пончо в клітинку — відмінне рішення для осінніх прогулянок у парку, а трикотажний кардиган у клітинку припаде до душі любителькам затишку.

Однак, варто пам'ятати, що велика клітинка більше пасує худорлявим і високим дівчатам та жінкам. Більшим дамам варто звернути увагу на кардигани в дрібну клітинку або з одиничними смужками, пересічними у вигляді клітинки.

Кардигани з капюшоном

Кардиган з капюшоном не тільки зігріє в холодний день, але і захистить від вітру та дощу. Як правило, капюшон виконаний з того ж матеріалу, що і основний виріб, проте іноді це може бути зовсім інша тканина. Такі кардигани відмінно підійдуть для тих, хто не любить носити головні убори, але хоче прикрити голову від негоди.

Кардиган-пальто

Лінійка модних жіночих кардиганів поповнилася в цьому сезоні кардиганом типу пальто. Для його виготовлення використовується більш щільна тканина, наприклад твід, але, на відміну від звичайного пальто, кардигани не мають підкладки, що робить їх більш легкими й універсальними.

Як правило, такі кардигани довгі або середньої довжини. Ефектно виглядають кардигани-пальто з хутряною обробкою. Вони можуть бути з ґудзиками, на застібці або ж без них.

Нагадаємо, які образи будуть модними цієї осені.