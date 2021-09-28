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Модні тренди 2021. Як підібрати одяг для офісу

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Правильно підібраний осінній гардероб для офісу допоможе зробити осінь комфортною та стильною
Фото: Getty Images | Правильно підібраний осінній гардероб для офісу допоможе зробити осінь комфортною та стильною

Правильно підібраний капсульний гардероб для офісу не тільки заощадить час під час зборів на роботу, але й зробить холодну пору модною та комфортною.

Робота в офісі зобов'язує більшість представниць прекрасної статі мати елегантний та стильний вигляд, а осінь — пора, коли багато хто радикально переглядає свій гардероб, намагаючись знайти в ньому ті речі, які будуть актуальними та зручними. Фокус послухав поради стилістів і пропонує кілька універсальних рішень, які зроблять осінь не тільки модною, але й теплою та приємною.

Спідня білизна

Роль зручної та комфортної нижньої білизни часто недооцінена. А саме вона задає настрій на весь день. У цьому сезоні наголошують на зручності та приємних матеріалах. Що стосується стилю, то для зручності жінки дизайнери розробили білизну в стилі спорт-шик, яка відрізняється не тільки комфортом, але й має витончений і сексуальний вигляд.

Також варто придивитися до бавовняних комплектів. Зараз дуже популярні топи та труси з високою талією. Якщо раніше подібну білизну використовували тільки для сну, то тепер багато хто носить її і як повсякденну.

білизна, спорт-шик
Білизна в стилі спорт-шик
Фото: Соцсети

Бралет допоможе урізноманітнити офісний образ, оскільки він ідеально пасуватиме тим модницям, які люблять носити відкриті сорочки, а також жакети або піджаки на голе тіло. Якщо надіти бралет під піджак замість топа або блузки, то на виході вийде модний і стильний вечірній образ.

бралет, нижня білизна
Бралет пасуватиме тим, хто любить сміливі образи навіть в офісі
Фото: Соцсети

Ще одна альтернатива бюстгальтеру в холодну пору року — топ-бюстьє. У білизняних колекціях є як мереживні варіанти, так і в спортивному стилі.

топ-бюстьє
Топ-бюстьє
Фото: Соцсети

Боді — ще одна незамінна річ у капсулі для офісу. Зараз пропонують величезний асортимент боді, починаючи від моделей на бретелях, з рукавами, і закінчуючи мереживними напівпрозорими романтичними варіантами.

Водолазка

Хіт цього сезону — однотонна водолазка, яку з задоволенням носить, наприклад, та ж Меган Маркл. Ця річ відмінно підкреслює фігуру і має чудовий вигляд у діловому стилі в поєднанні з піджаками, штанами, кардиганами.

дівчина в водолазці
Однотонна водолазка відмінно доповнить офісний образ
дівчина в водолазці

Тонкий светр

Як вибрати модний светр на сезон осінь-зима 2021-2022, ми вже писали. Однак що стосується офісної капсули, то в ній просто зобов'язаний бути тонкий светр, який можна поєднувати з брюками, спідницями, навіть костюмом. Светри тонкої в'язки, напівпрозорі або з кашеміру обов'язково повинні бути у вашому гардеробі.

Блуза

Блузи залишаються актуальними в усі часи, оскільки є незамінною річчю в офісному образі. У цьому сезоні дизайнери пропонують величезний вибір блуз на всі випадки життя: з рюшами, воланами, оборками для створення романтичного образу. Не можна пройти й повз класичні моделі з довгими рукавами та високим коміром із бантом, а також із коміром-стійкою. Новинка сезону — строгі блузки з подовженими рукавами, які повністю прикривають кисть.

Костюм

Обов'язковою річчю в гардеробі тих, хто працює в офісі, буде костюм-двійка, причому це може бути як піджак+штани, так і піджак+спідниця. Універсальність цієї речі складно переоцінити, оскільки зараз величезний вибір костюмів будь-якого кольору, фасону та крою, а можливість комбінувати окремо верхню та нижню частину з іншими речами дає простір для творчості й суттєво економить місце в шафі.

Спідниця-міді

Ще один предмет, без якого ваш осінній офісний гардероб буде неповним. Пряма, з низом, з розрізами або без, така спідниця з твіду, вовни, шкіри та інших "осінніх" матеріалів стане відмінним доповненням образу. До неї підійдуть як сорочка або блузка, так і светр або ж жакет.

В'язана або трикотажна сукня

У колекціях багатьох дизайнерів в'язані та трикотажні сукні в цьому сезоні займають одну з головних позицій. Ці речі не тільки теплі, але й допускають великий політ фантазії при складанні образу. Їх можна доповнити ременями, намистом, брошками, шийними хустками тощо.

сукня для офісу
В'язана сукня
сукня для офісу
Трикотажна сукня

Штани

Одних костюмних брюк буде мало, тому необхідно подбати ще хоча б про одну пару штанів для офісу. Це може бути як класика — темні брюки з високою талією, так і моделі з широкими штанинами або, навпаки, завужені.

Жакет

Ще одна річ, яка повинна бути серед речей на осінь. Благо, зараз представлена величезна кількість жакетів на будь-який смак і гаманець, а стилісти не обмежують вибір, оскільки цієї осені популярна не тільки класика на кшталт Chanel, але й доступніші моделі яскравих забарвлень із незвичайною обробкою.

Фото: Getty Images
Фото: Instagram hoskelsa
Фото: Instagram hoskelsa

Взуття

Стилісти відзначають, що осінь-зима 2021-2022 — це період, коли найпопулярнішою моделлю взуття будуть черевики на плоскій підошві або на дуже невисоких підборах. Однак не зайвим буде подбати про пару високих чобіт на підборах і елегантні ботильйони для урочистих заходів у колі колег.

Аксесуари

Що стосується доповнення до офісного образу, то однією з модних новинок сезону є накладний комір, який прикрасить будь-який образ, зробивши його святковим і цікавим.

модель у речах Chanel
Накладний комір в офісному гардеробі обов'язковий у цьому сезоні
Фото: Chanel
накладний комір
Фото: Alice K

Раніше ми писали про те, які плащі та яке взуття варто вибирати в цьому сезоні, щоб осінь була не тільки теплою, але й стильною.