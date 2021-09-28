Модні тренди 2021. Як підібрати одяг для офісу

Правильно підібраний капсульний гардероб для офісу не тільки заощадить час під час зборів на роботу, але й зробить холодну пору модною та комфортною.

Робота в офісі зобов'язує більшість представниць прекрасної статі мати елегантний та стильний вигляд, а осінь — пора, коли багато хто радикально переглядає свій гардероб, намагаючись знайти в ньому ті речі, які будуть актуальними та зручними. Фокус послухав поради стилістів і пропонує кілька універсальних рішень, які зроблять осінь не тільки модною, але й теплою та приємною.

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Спідня білизна

Роль зручної та комфортної нижньої білизни часто недооцінена. А саме вона задає настрій на весь день. У цьому сезоні наголошують на зручності та приємних матеріалах. Що стосується стилю, то для зручності жінки дизайнери розробили білизну в стилі спорт-шик, яка відрізняється не тільки комфортом, але й має витончений і сексуальний вигляд.

Також варто придивитися до бавовняних комплектів. Зараз дуже популярні топи та труси з високою талією. Якщо раніше подібну білизну використовували тільки для сну, то тепер багато хто носить її і як повсякденну.

[ + – ] Білизна в стилі спорт-шик Фото: Соцсети

Бралет допоможе урізноманітнити офісний образ, оскільки він ідеально пасуватиме тим модницям, які люблять носити відкриті сорочки, а також жакети або піджаки на голе тіло. Якщо надіти бралет під піджак замість топа або блузки, то на виході вийде модний і стильний вечірній образ.

[ + – ] Бралет пасуватиме тим, хто любить сміливі образи навіть в офісі Фото: Соцсети

Ще одна альтернатива бюстгальтеру в холодну пору року — топ-бюстьє. У білизняних колекціях є як мереживні варіанти, так і в спортивному стилі.

[ + – ] Топ-бюстьє Фото: Соцсети

Боді — ще одна незамінна річ у капсулі для офісу. Зараз пропонують величезний асортимент боді, починаючи від моделей на бретелях, з рукавами, і закінчуючи мереживними напівпрозорими романтичними варіантами.

Водолазка

Хіт цього сезону — однотонна водолазка, яку з задоволенням носить, наприклад, та ж Меган Маркл. Ця річ відмінно підкреслює фігуру і має чудовий вигляд у діловому стилі в поєднанні з піджаками, штанами, кардиганами.

[ + – ] Однотонна водолазка відмінно доповнить офісний образ

Тонкий светр

Як вибрати модний светр на сезон осінь-зима 2021-2022, ми вже писали. Однак що стосується офісної капсули, то в ній просто зобов'язаний бути тонкий светр, який можна поєднувати з брюками, спідницями, навіть костюмом. Светри тонкої в'язки, напівпрозорі або з кашеміру обов'язково повинні бути у вашому гардеробі.

Блуза

Блузи залишаються актуальними в усі часи, оскільки є незамінною річчю в офісному образі. У цьому сезоні дизайнери пропонують величезний вибір блуз на всі випадки життя: з рюшами, воланами, оборками для створення романтичного образу. Не можна пройти й повз класичні моделі з довгими рукавами та високим коміром із бантом, а також із коміром-стійкою. Новинка сезону — строгі блузки з подовженими рукавами, які повністю прикривають кисть.

Костюм

Обов'язковою річчю в гардеробі тих, хто працює в офісі, буде костюм-двійка, причому це може бути як піджак+штани, так і піджак+спідниця. Універсальність цієї речі складно переоцінити, оскільки зараз величезний вибір костюмів будь-якого кольору, фасону та крою, а можливість комбінувати окремо верхню та нижню частину з іншими речами дає простір для творчості й суттєво економить місце в шафі.

Спідниця-міді

Ще один предмет, без якого ваш осінній офісний гардероб буде неповним. Пряма, з низом, з розрізами або без, така спідниця з твіду, вовни, шкіри та інших "осінніх" матеріалів стане відмінним доповненням образу. До неї підійдуть як сорочка або блузка, так і светр або ж жакет.

В'язана або трикотажна сукня

У колекціях багатьох дизайнерів в'язані та трикотажні сукні в цьому сезоні займають одну з головних позицій. Ці речі не тільки теплі, але й допускають великий політ фантазії при складанні образу. Їх можна доповнити ременями, намистом, брошками, шийними хустками тощо.

[ + – ] В'язана сукня [ + – ] Трикотажна сукня

Штани

Одних костюмних брюк буде мало, тому необхідно подбати ще хоча б про одну пару штанів для офісу. Це може бути як класика — темні брюки з високою талією, так і моделі з широкими штанинами або, навпаки, завужені.

Жакет

Ще одна річ, яка повинна бути серед речей на осінь. Благо, зараз представлена величезна кількість жакетів на будь-який смак і гаманець, а стилісти не обмежують вибір, оскільки цієї осені популярна не тільки класика на кшталт Chanel, але й доступніші моделі яскравих забарвлень із незвичайною обробкою.

Фото: Getty Images Фото: Instagram hoskelsa Фото: Instagram hoskelsa

Взуття

Стилісти відзначають, що осінь-зима 2021-2022 — це період, коли найпопулярнішою моделлю взуття будуть черевики на плоскій підошві або на дуже невисоких підборах. Однак не зайвим буде подбати про пару високих чобіт на підборах і елегантні ботильйони для урочистих заходів у колі колег.

Аксесуари

Що стосується доповнення до офісного образу, то однією з модних новинок сезону є накладний комір, який прикрасить будь-який образ, зробивши його святковим і цікавим.

[ + – ] Накладний комір в офісному гардеробі обов'язковий у цьому сезоні Фото: Chanel Фото: Alice K

Раніше ми писали про те, які плащі та яке взуття варто вибирати в цьому сезоні, щоб осінь була не тільки теплою, але й стильною.