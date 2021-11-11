Меган Маркл в красном платье cо смелым декольте появилась с мужем на гала-вечере в Нью-Йорке

Меган Маркл приехала в платье, которое бы встретило критику при королевском дворе. Оно отличалось высоким разрезом, глубоким декольте и голыми плечами и спиной, что не приветствуется дресс-кодом монаршей семьи.

Принц Гарри и Меган Маркл снова появились в Нью-Йорке. Герцоги Сассекские посетили гала-концерт Salute to Freedom в музее Intrepid, посвященный ко Дню ветеранов в США, пишет Elle.

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Для выхода в свет Меган выбрала длинное красное платье с пышной юбкой от Carolina Herrera без рукавов, со смелым разрезом и глубоким декольте, темно-красные туфли Giuseppe Zanotti с открытой пяткой и украшения Cartier. Один из браслетов, в котором была Маркл, ранее принадлежал принцессе Диане.

[ + – ] Первое публичное появление герцогов Сассекских на публичном мероприятии

Герцог Сассекский, прослуживший в британских вооруженных силах 10 лет, должен был быть в военной форме, но ему запретили ее носить из-за отказа от королевских обязанностей. Поэтому он появился в классическом черном смокинге, украшенном его собственными наградами и красным маком, символом в честь военнослужащих, погибших на войне. Символика мака – традиция, восходящая к Первой мировой войне, когда Джон Маккрэй написал стихотворение "На полях Фландрии" после потери друга в битве, а теперь многие носят мак в ноябре в знак памяти.

[ + – ] Меган Маркл и принц Гарри на гала-концерте Salute to Freedom Фото: Getty Images

Это было первое публичное мероприятие, которое пара посетила с тех пор, как отказалась от своих высших королевских ролей и переехала в Соединенные Штаты, и на нем принц Гарри вручил инаугурационную премию "Бесстрашная доблесть" пяти военнослужащим, ветеранам и семьям военнослужащих.

Ранее на этой неделе Меган появилась на конференции DealBook New York Times в New 42 Studios, где обсуждала экономический паритет для женщин и негативное влияние таблоидов. Герцогиня, которая открыто говорит о пристальном внимании средств массовой информации к ней, сказала:

"Ну, сначала я призываю вас не читать таблоиды, потому что я не думаю, что это полезно для кого-либо. Надеюсь, однажды они появятся с предупреждающей этикеткой, как сигареты, вроде "это токсично для вашего психического здоровья"".

Также она обсудила необходимость оплачиваемого семейного отпуска, и не только для женщин. Она сказала, что "нужны сильные мужчины, современные мужчины, чтобы по-настоящему понять, что им это тоже выгодно".

Напомним, в свой прошлый визит в Нью-Йорк, который длился три дня, Меган Маркл выгуляла наряды, стоимость которых исчислялась десятками тысяч долларов.