Арнольд Шварценеггер прокатился с молодой возлюбленной по магазинам

74-летний актер и его подруга Хизер Миллиган встречаются уже несколько лет

Железный Арни в очередной раз подтвердил, что его отношения с физиотерапевтом Хизер Миллиган крепки, как никогда. И на днях пара устроила шопинг в магазинах Лос-Анджелеса. Об этом пишет Daily Mail.

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За покупками Арнольд выехал с шиком: он был за рулем своего модифицированного джипа Хамви и курил свою любимую сигару. Одет он был в камуфляжную кепку и жилетку, в которых уже неоднократно катался на велосипеде.

[ + – ] Арнольд Шварценеггер и Хизер Миллиган на прогулке в Лос-Анджелесе Фото: X17online

После развода с женой Марией Шрайвер, с которой Шварценеггер прожил 25 лет и отношения с которой завершились после того, как выяснилось, что у актера есть внебрачный сын от их горничной, он недолго оставался в одиночестве.

Бракоразводный процесс был завершен в 2011 году, а уже в 2013-м он начал встречаться с физиотерапевтом Хизер Миллиган. Миллиган тогда было тридцать восемь лет, Шварценеггеру уже исполнилось шестьдесят шесть лет.

С той поры их неоднократно видели вместе на отпуске в Барселоне и Австрии, а во время карантина они вместе катались на велосипедах. Этим летом пара вместе посетила саммит в Вене.

Впрочем, и Шварценеггер и Миллиган не комментируют свои отношения. Так что папарацци достаются только редкие фотографии пары на прогулках и во время еще более редких поцелуев. Мария Шрайвер также не говорит о новой пассии своего бывшего супруга.

Инсайдеры говорят, что "Терминатор" и Хизер знакомы уже много лет и неоднократно пересекались на соревнованиях Arnold Strongman Classic. Миллиган имеет собственную практику под названием Elite Ortho Sport, где она лечит профессиональных спортсменов от спортивных травм.