Арнольд Шварценеггер прокотився з молодою коханою по магазинах

74-річний актор і його подруга Гізер Мілліган зустрічаються вже кілька років.

Залізний Арні вкотре підтвердив, що його стосунки з фізіотерапевткою Гізер Мілліган міцні, як ніколи. І днями пара влаштувала шопінг у магазинах Лос-Анджелеса. Про це пише Daily Mail.

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За покупками Арнольд виїхав із шиком: він був за кермом свого модифікованого джипа Гамві та курив свою улюблену сигару. Одягнений він був у камуфляжну кепку і жилетку, в яких вже неодноразово катався на велосипеді.

[ + – ] Арнольд Шварценеггер і Гізер Мілліган на прогулянці в Лос-Анджелесі Фото: X17online

Після розлучення з дружиною Марією Шрайвер, з якою Шварценеггер прожив 25 років і стосунки з якою завершилися після того, як з'ясувалося, що в актора є позашлюбний син від їхньої покоївки, він недовго залишався насамоті.

Шлюборозлучний процес був завершений в 2011 році, а вже в 2013-му він почав зустрічатися з фізіотерапевткою Гізер Мілліган. Мілліган тоді було тридцять вісім років, Шварценеггеру вже виповнилося шістдесят шість років.

З того часу їх неодноразово бачили разом на відпустці в Барселоні й Австрії, а під час карантину вони разом каталися на велосипедах. Цього літа пара разом відвідала саміт у Відні.

Утім, і Шварценеггер, і Мілліган не коментують свої стосунки. Тож папараці дістаються лише рідкісні фотографії пари на прогулянках і під час ще більш рідкісних поцілунків. Марія Шрайвер також не говорить про нову пасію свого колишнього чоловіка.

Інсайдери говорять, що "Термінатор" і Гізер знайомі вже багато років і неодноразово перетиналися на змаганнях Arnold Strongman Classic. Мілліган має власну практику під назвою Elite Ortho Sport, де вона лікує професійних спортсменів від спортивних травм.