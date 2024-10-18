"Снова в деле": Кэмерон Диас возвращается в кино после 10-летнего перерыва

Уделив достаточно времени семье, актриса решила продолжить карьеру и уже задействована в нескольких проектах.

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52-летняя американская актриса Кэмерон Диас решила вернуться в киноиндустрию после длительного перерыва после того, как много времени посвятила своей семье, пишет The Hollywood Reporter.

В последний раз в кино звезда появилась в кино, сыграв в мюзикле "Энни" 2014 года. Сейчас она задействована на съемках нескольких фильмов, включая картину "Снова в деле", предстоящий проект Netflix, где ее партнером по площадке стал Джейми Фокс.

В "отпуске" она также занялась винным бизнесом, запустив производство натурального вина Avaline в 2020 году.

В "отпуске" Кэмерон занялась производством вина

По словам Диас, ничто не мешало ей и дальше оставаться в кругу семьи и вести жизнь домохозяйки, однако в конечном итоге она решила вернуться в карьеру, и ее поддержал муж Бенджи Мэдден.

"Это было как раз подходящее время для моей семьи. После Covid мы долгое время были дома, что было удивительно, и проблема была в том, что мы, вероятно, останемся там, мы все еще будем там. Люди говорили: "Все кончено", а я говорила: "Нет, это не так, для меня еще не все кончено", — сказала она о возвращении к актерству.

Звезда признается, что ей буквально пришлось заставлять себя вернуться.

"Мой муж ,который самый лучший, говорил: "Ты поддерживала нас и строила семью, поддерживала меня в бизнесе. Пришло время нам поддержать тебя и позволить маме подняться и заняться своим делом". Дай-ка мне посмотреть, как ты это сделаешь, девочка". Я подумала: "Ладно, поехали"", – рассказала Диас.

Кэмерон, которая ранее уже работала с Фокстом над "Энни" и фильмом 1999 года "Каждое воскресенье", сказала, что "не смогла отказать" своему бывшему коллеге, когда он позвал ее в проект "Снова в деле":.

"Он сказал: "Пойдем со мной", а я сказала: "Хорошо, давай сделаем это". Это наш третий совместный фильм, так что это действительно здорово".

"Снова в деле" рассказывает о бывших агентах Мэтте и Эмили (Фокс и Диас), которые после ухода из ЦРУ, чтобы завести семью, неожиданно возвращаются в мир международного шпионажа, когда их прикрытие раскрывается. Фильм выйдет на стриминговом сервисе 17 января 2025 года.

Кэмерон Диас и Джейми Фокс в фильме "Снова в деле"

Диас также собирается вернуться к своей роли принцессы Фионы в предстоящей пятой части "Шрека 5", где она воссоединится с бывшими коллегами Майком Майерсом и Эдди Мерфи. Кроме того, она снимается вместе с Киану Ривзом в "Исходе", комедийном триллере режиссера Джона Хилла.

В 2019 году Диас впервые стала матерью. Суррогатная мать родила ей и ее мужу дочь Раддикс. В марте этого года у пары тем же образом появился сын, которого назвали Кардинал.

"В течение многих лет Кэмерон хотела стать мамой. Она становится очень эмоциональной, когда говорит о долгом пути к материнству. Она чувствует себя невероятно счастливой, имея теперь двоих детей", – сказал инсайдер.

Ранее Фокус писал, что Кэмерон Диас с мужем решают проблемы в браке с помощью терапии.