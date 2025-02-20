Лучшие детективные фильмы с высокими рейтингами: истории, которые держат в напряжении (видео)

Таинственные убийства, неожиданные сюжетные повороты и расследования, которые заставляют затаить дыхание. Детективные фильмы не теряют популярности среди киноманов.

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Если вы ищете напряженное кино для вечернего просмотра, мы собрали лучшие детективные фильмы, которые удивят даже самого требовательного зрителя. Фокус советует топ 5 лент, учитывая их рейтинги.

"Семь"

Культовый триллер Дэвида Финчера о детективах, расследующих серию убийств, связанных с семью смертными грехами. В ролях: Брэд Питт, Морган Фримен, Кевин Спейси.

Двое детективов — молодой, вспыльчивый Миллз (Брэд Питт) и опытный, готовящийся к пенсии, Сомерсет (Морган Фримен) — берутся за дело серийного убийцы. Убийца выбирает своих жертв на основе семи смертных грехов: обжорство, жадность, лень, гнев, зависть, гордыня и похоть. Фильм славится мрачной атмосферой, напряженным финалом и непредсказуемым сюжетом.

IMDb рейтинг: 8.6/10

Трейлер фильма "Семь"

"Девушка с татуировкой дракона"

Журналист и хакерша объединяются, чтобы раскрыть давнюю семейную тайну. В ролях: Дэниел Крейг, Руни Мара, Кристофер Пламмер.

Журналист Микаэль Блумквист (Дэниел Крейг) расследует исчезновение женщины, которое произошло 40 лет назад. В этом ему помогает хакерка Лисбет Саландер (Руни Мара), которая имеет уникальные навыки и сложный характер. Вместе они открывают страшные тайны богатой семьи Венгеров.

IMDb рейтинг: 7.8/10

Трейлер фильма "Девушка с татуировкой дракона"

"Исчезнувшая"

Жена исчезает, и ее муж становится главным подозреваемым в деле. В ролях: Бен Аффлек, Розамунд Пайк, Нил Патрик Харрис.

В день пятой годовщины брака исчезает жена главного героя Ника (Бен Аффлек). Полиция начинает расследование, и все улики указывают на него. Но что произошло на самом деле? Фильм держит в напряжении до самого конца и заставляет зрителя сомневаться во всем, что тот видит и слышит.

IMDb рейтинг: 8.1/10

Трейлер фильма "Исчезнувшая"

"Ножи наголо"

Стильный детектив о загадочной смерти писателя и расследовании эксцентричного детектива. В ролях: Дэниел Крейг, Крис Эванс, Ана де Армас.

Состоятельного писателя Гарлана Тромби находят мертвым в собственном доме после празднования его дня рождения. Детектив Бенуа Блан (Дэниел Крейг) начинает расследование, в котором подозреваемыми являются все члены семьи. Лента — современный переосмысленный детектив в стиле Агаты Кристи.

IMDb рейтинг: 7.9/10

Трейлер фильма "Ножи наголо"

"Донни Дарко"

Мистический триллер 2001 года о подростке, который переживает странные события и пытается понять природу реальности. В ролях: Джейк Джилленхол, Джена Мэлоун, Патрик Суэйзи, Дрю Бэрримор.

Донни Дарко — необычный подросток, который страдает психическими расстройствами и видит галлюцинации. Однажды он встречает таинственное существо в кроличьей маске по имени Фрэнк, которое сообщает ему, что до конца света осталось всего 28 дней.

IMDb рейтинг: 8.0/10

Трейлер фильма "Донни Дарко"

Напомним, какие детективные сериалы на Netflix стоит посмотреть.

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