Лучшие фильмы февраля 2025 на Netflix: горячие новинки месяца (видео)

В феврале 2025 года Netflix подготовил для зрителей немало интересных кинопремьер. Рассказываем о самых ожидаемых новинках, которые стоит добавить в свой список просмотра.

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Конец зимы неожиданно дарит нам фильмы с летней атмосферой и интересными сюжетами. Фокус рассказывает, что посмотреть на Netflix в феврале 2025 года.

"Типа беременна"

Романтическая комедия с Эми Шумер в главной роли. Сюжет вращается вокруг женщины, которая, чтобы избежать неловкого разговора, в шутку заявляет о своей беременности. Впрочем, шутка быстро выходит из-под контроля, особенно когда главная героиня влюбляется в мужчину своей мечты.

Некоторое время картина возглавляла рейтинг фильмов на Netflix, зрители высоко оценили комедию. Впрочем, известный ресурс Rotten Tomatoes, сайт-агрегатор рецензий, где собирают обзоры фильмов и сериалов из разных изданий, дал "Типа беременной" лишь 28%.

Трейлер фильма "Типа беременна"

"Медовый месяц с моей мамой"

По-настоящему летняя лента. Невеста главного героя бросает его перед алтарем ради своего бывшего бойфренда. Что же теперь делать с запланированным медовым месяцем на роскошном курорте? Мужчина таки отправляется в путешествие, но за компанию берет с собой маму. Как изменятся их отношения во время отдыха?

IMDb дал фильму 5.5/10. Впрочем, зрители Netflix оценили его гораздо выше, ведь лента сейчас вторая в рейтинге стриминговой платформы.

Трейлер фильма "Медовый месяц с моей мамой"

"Дольче Вилла"

Романтическая комедия режиссера Марка Уотерса. Сюжет рассказывает об Эрике, чья дочь решает приобрести заброшенную виллу в Тоскане. Пытаясь помешать этому, Эрик отправляется в Италию, где неожиданно находит красоту, любовь и новый смысл жизни.

IMDb дал фильму 6.1/10. А зрители Netflix "поместили" его на третью строчку.

Трейлер фильма "Дольче Вилла"

"Смерть перед свадьбой"

Польская комедийная драма от режиссеров Томаша Конецкого и Ивоны Огоновской-Конецкой. История о Майе, которая привозит домой жениха. Ее родителям приходится преодолевать собственные предубеждения, одновременно решая кризис на семейной молочной ферме. Фильм исследует тему семейных отношений и принятия.

IMDb дал польскому фильму лишь 4.6/10. Впрочем, зрители Netflix оценили его как топ 5 из 10.

Трейлер фильма "Смерть перед свадьбой"

"Поезд в 31 декабря"

Теперь мы добрались до топ 1 фильма на Netflix.

"Поезд в 31 декабря должен был стать обычным, тихим рейсом, по крайней мере так считал проводник Николай Иванович. Однако у судьбы на это были другие планы", — говорится в описании украинского комедийного фильма.

Премьера "Поезда в 31 декабря" в кинотеатрах была 1 января 2025 года. А с 12 февраля зрители Netflix получили возможность посмотреть романтическую комедию, которая сейчас занимает первое место в топе фильмов стриминговой платформы.

Трейлер фильма "Поезд в 31 декабря"

Напомним, какие романтические комедии посмотреть на Netflix.

Также Фокус писал о возвращении культового фильма на Netflix.